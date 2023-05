Por dentro do novo estilo de vida de Gisele Bündchen após o doloroso divórcio com Tom Brady

Edesde então Gisele Bündchen divorciado Tom Brady, ela tem tentado voltar a uma vida com a qual se sinta confortável. O super modelo brasileira acabou de se tornar parte do clube de mães solteiras e, até agora, ela está arrasando. Desde começar sua carreira de onde parou depois de se tornar esposa em tempo integral, até fazer aparições em grandes eventos como o Carnaval do Rio de Janeiro no Brasil. Gisele Bündchen está realmente vivendo depois de se divorciar de Tom Brady. Em relação a um possível novo amor, Gisele já foi ligada a homens como o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, mas nada foi 100% confirmado. Considerando que Tom Brady já foi vinculado a várias mulheres, os fãs parecem desesperados para encontrar um novo amor para ele.

Gisele Bündchen mostra a Tom Brady o que ele está perdendo com dança sexy de carnaval

Gisele Bündchen se orgulha de si mesma

Nesta nova vida de mãe solteira, Gisele Bündhcne encontrou um nível de estabilidade que é completamente novo para ela. Radar Online é quem está relatando que a modelo brasileira vive um grande momento em sua vida depois de Tom Brady. Embora ela co-crie seus filhos com o ex-QB, Bündchen permaneceu muito ativa em suas próprias atividades e mergulhou completamente em seu trabalho. Atualmente, estamos testemunhando o renascimento daquela que é amplamente considerada a supermodelo mais bem-sucedida da história da humanidade. Se ela cumprir esse objetivo, o mundo inteiro dobrará os joelhos diante dela.

A recente aparição de Gisele Bündchen no Met Gala foi a melhor representação dessa nova vida que ela vem construindo sozinha. Pensar em um possível novo par para ela pode não ser exatamente o que Bündchen está procurando. Concentrar-se em sua família, seu trabalho e seus amigos é atualmente a principal prioridade para ela. As pessoas sempre estarão tentando encontrar aquele novo casal de famosos como Gisele Bündchen, mas independentemente do que pensamos, a super modelo brasileira obviamente vai acabar fazendo o que quiser. De qualquer forma, iremos relatar qualquer coisa relacionada a um possível novo casal que Gisele Bündchen possa ter no futuro.