Por que Michael Jordan tem fobia do mar, duas tragédias o traumatizaram por toda a vida

EUf A última dança trouxe à tona a ponta do iceberg, muito resta a ser dito ou descoberto sobre a vida de Michael Jordan. E, em particular, uma fobia decorrente de eventos trágicos em sua juventude.

Na Corte, Michael Jordan nunca teve medo de nada nem de ninguém. Lá fora, porém, o mítico número 23 tinha uma fobia desconhecida: a água. Tudo começou quando, aos 7 anos, perdeu um amigo próximo que afundou na sua frente, quase levando-o consigo. Em 1992, ele disse playboy revista:

Jordan: “Certo dia, fui nadar com um grande amigo e estávamos nos divertindo pegando ondas. A certa altura, a corrente era tão forte que o engoliu e ele se agarrou a mim. Chama-se “trava da morte” quando alguém pode morrer. Eu praticamente tive que quebrar a mão deleele ia me levar com ele.”

Playboy: Você conseguiu salvá-lo?

Jordânia: Não, ele morreu.

A namorada de Michael também sofreu um acidente

Uma experiência traumática, é claro, e que levou a outras. Alguns anos depois, Michael Jordan, de 11 anos, estava em um acampamento de beisebol infantil. Durante uma atividade em uma piscina, ele por sua vez levou um grande susto.

Uma vez na universidade, a água bateu pela terceira vez. Durante uma pausa de férias, quando todos foram para casa, MJ’s namorada também afundou.

Um destino implacável que, compreensivelmente, deixou uma profunda impressão em MJ. Depois, tomou uma decisão radical:

Eu não vou mais na água. Todo mundo tem uma fobia sobre alguma coisa. Eu fico longe da água.

No entanto, como um reflexo de sua mentalidade, Jordânia eventualmente progrediu com seu medo, lentamente, ao longo dos anos. Primeiro, ele deu um passo à frente e começou a sair de barco (“só os grandes, não os pequenos, e eu preciso de um colete salva-vidas”, disse).

Finalmente, nem é surpreendente ver Jordânia superar até mesmo o que parecia ser a mais insuperável das fobias. A sua incrível capacidade mental é inquestionável e, embora admita que ainda tem medo da água, encontrou alguma normalidade na sua relação com ela.

Marcado por duas tragédias chocantes, Michael Jordan há muito tempo tem essa fobia. Nem sempre tudo foi fácil para Sua Majestade.