Por que Nicole Kidman não tem relacionamento com Bella e Connor, os filhos adotivos que divide com Tom Cruise?

Tom Cruise e Nicole Kidman foram casados ​​de 1990 a 2001, e seu relacionamento foi um dos casamentos de maior destaque em Hollywood na época. O casal se conheceu no set do filme “Days of Thunder”, de 1990, e logo se apaixonaram. Eles passaram a estrelar vários filmes juntos, incluindo “Far and Away” e “Eyes Wide Shut”.

Apesar de sua imagem pública como um casal glamoroso e feliz, houve rumores ao longo do casamento de que as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam.

Conheça a filha de Tom Cruise, Suri, que é a ‘imagem cuspida’ da mãe Katie HolmesMC

Alguns relatos sugeriram que o casal tinha dificuldade em conceber e que isso prejudicava o relacionamento. Outros especularam que as respectivas carreiras e agendas lotadas do casal dificultavam o tempo que passavam juntos. Em 2001, Cruzeiro pediu o divórcio de Kidmane a separação do casal foi altamente divulgada.

Quem são Connor e Bella Cruise?

connor e Bela Cruzeiro são filhos adotivos de atores de Hollywood Tom Cruise e Nicole Kidman. connor nasceu em 1995 e Bela em 1992. Cruzeiro e Kidman adotou os dois filhos durante o casamento. Após o divórcio, os filhos viveram principalmente com Tom Cruisee ele tem sido o principal cuidador desde então. connor e Bela ficaram fora dos olhos do público e são conhecidos por sua privacidade.

Por que Nicole Kidman não tem relacionamento com Bella e Connor?

Houve relatos de que Nicole Kidmanrelacionamento de com Bela e connor tem sido tensa ao longo dos anos.

Uma possível razão é que as crianças viviam principalmente com Tom e foram criados dentro da Igreja de Scientology, da qual Tom é um membro proeminente. É possível que isso tenha criado uma divisão entre nicole e seus filhos, como ela falou em entrevistas sobre suas próprias crenças religiosas, que diferem de Scientology.