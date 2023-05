Por que os canais de Veneza ficaram verdes fluorescentes?

Tcidade de Veneza acordou com uma visão incomum no fim de semana, já que seus canais icônicos não eram o verde usual, mas uma cor verde fluorescente brilhante.

A razão por trás desse fenômeno foi um líquido traçador que foi introduzido na água para rastrear seu fluxo, embora a origem e o propósito exatos permaneçam desconhecidos.

O incidente começou no canal que liga o Campo San Luca ao Grande Canal e gradualmente se espalhou para outros canais de Veneza durante a regata Vogalonga, realizada desde 1974 como uma demonstração para proteger a cidade.

“Após as primeiras investigações, realizadas pelo corpo de bombeiros, juntamente com a polícia local de Veneza e a agência regional de prevenção e proteção do meio ambiente da região de Veneto (ARPAV), a substância parece ser um rastreador, ou seja, , um líquido que é injetado nas circunstâncias em que ocorre um vazamento de água para saber o caminho percorrido”, apontou a polícia de Veneza.

Felizmente, as autoridades garantiram que o líquido não é tóxico e não representa nenhum risco à saúde dos moradores de Veneza.

No entanto, o governo de Veneza aumentou a vigilância na área para monitorar a situação de perto. O delegado do governo, Michele de Bariorganizou uma reunião de coordenação de emergência para determinar a causa do incidente e discutir as medidas necessárias.

É importante observar que nenhum indivíduo ou grupo reivindicou a responsabilidade por esta ação. Ativistas ecológicos da “Last Generation”, que recentemente protestaram contra a mudança climática jogando tinta preta na água da Fontana di Trevi, em Roma, e outros marcos históricos, também negaram qualquer envolvimento nos canais verdes fluorescentes de Veneza.

A situação está sendo monitorada de perto, e o delegado do governo planeja realizar novas reuniões para abordar a evolução da situação.