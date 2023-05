Porto Seguro Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em Diversas Regiões do Brasil

A Porto Seguro, uma das maiores seguradoras do Brasil, abre novas vagas de emprego em várias regiões do país. Para ingressar nesse grande time, os interessados devem atender aos requisitos necessários da vaga escolhida, além de serem comprometidos e se identificarem com a cultura da companhia. Confira todos os detalhes, a seguir.

Porto Seguro anuncia a contratação de novos colaboradores

Além de salários fixos, os colaboradores da Porto Seguro contam com um pacote de benefícios, que incluem: bolsa de estudos, curso de idiomas, gympass, desconto em serviços e produtos, previdência privada, participação nos lucros, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, vale alimentação e refeição.

A Porto Seguro foi fundada no ano de 1945, e atualmente é considerada a maior seguradora do Brasil. A companhia trabalha com três verticais de negócios: Porto Seguro Bank, Porto Saúde e Porto Seguros, oferecendo aos seus clientes um conjunto de soluções para proteger todos os momentos de suas vidas.

No dia de hoje, novas oportunidades foram divulgadas pela companhia. Confira.

Consultores de Vendas – Campinas;







Gerente Comercial – Piauí;







Analistas de Suporte Comercial – Rio de Janeiro;







Analista de Suporte Comercial PCD – Belém;







Analista de Engenharia de Software Sr – São Paulo;







Consultor de Negócios – São Paulo;







Analista de Informações Gerenciais PL – São Paulo;







Auditores PL – São Paulo;







Inspetores de Sinistro Auto Interno Jr – São Paulo.

Como se candidatar

Para ingressar no time Porto Seguro, as pessoas interessadas devem acessar a página 123empregos e se cadastrar na área onde suas habilidades se encaixam. É importante lembrar que a companhia está buscando profissionais comprometidos e responsáveis.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.