Postura invertida de Brittney Griner no Hino Nacional recebe reação negativa

Fsexta-feira marcou um dia monumental para Brittney Griner. Dela Fênix Mercúrio hospedou o LA Sparks em um jogo de pré-temporada da WNBA (90-71), que seu time perdeu, mas para ela marcou o fim de uma seqüência de 572 dias sem jogar uma partida de basquete profissional. Posteriormente, Griner disse que “ouvir o Hino Nacional, definitivamente foi diferente”.

Brittney Griner não consegue conter as lágrimas ao discutir a detenção russa

O centro de Mercúrio, que foi preso em Rússia por quase 10 meses em 2022, falou sobre o que significou para ela ouvir o hino dos Estados Unidos tocado antes do início do jogo no Footprint Center: “É como quando você vai para o olimpiadasvocê está sentado lá, prestes a colocar ouro em seu pescoço, as bandeiras estão subindo e o hino está tocando, apenas soa diferente.

‘Twitter conservador’ criticou Brittney Griner

Online, muitos assumiram a postura de Griner durante o George Floyd protestos em 2020 para denunciar sua potencial hipocrisia. Em uma teleconferência em julho de 2020, a estrela do basquete disse “Sinceramente, sinto que não devemos tocar o Hino Nacional durante nossa temporada”, esclarecendo que ela quis dizer “sem ofensa” para seu país.

“Meu pai esteve no Vietnã e foi policial por 30 anos. Eu queria ser policial antes do basquete. Tenho orgulho do meu país”, disse ela.

A recém-adquirida apreciação de Brittney Griner pelo Hino Nacional jogar antes dos jogos não olímpicos causou impacto nos círculos ‘conservadores’ do Twitter. Com um usuário afirmando: “Um pouco de russo a prisão fará de você um patriota torcedor”.

Enquanto muitos nas redes sociais criticaram Griner por sua postura anterior (que foi difundida no esporte durante os protestos do BLM de 2020), outros a aplaudiram. “Não é fácil admitir que seus pontos de vista/opiniões mudam diante de uma audiência mundial. Eu a respeito por dizer isso. Este país tem muitos problemas, mas pelo menos vivemos em um lugar onde podemos resolver esses problemas, e isso é algo para se orgulhar”, escreveu um relato.