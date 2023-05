Prazo de inscrições para Conselheiro Tutelar de Penedo termina dia 22

O processo seletivo para ingressar no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente em Penedo iniciou as inscrições em 28 de abril.

Candidatos interessados devem estar atentos, pois o prazo para inscrição termina em breve, no dia 22 de maio.

Para se inscrever, os candidatos devem entregar os documentos solicitados (conforme edital) no local do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que fica no mesmo prédio do Conselho Tutelar, situado na Rua Sete de setembro, nº 118, Centro Histórico, próximo ao Hotel São Francisco. O horário de atendimento é das 8h às 13h.

Os requisitos para participar do processo incluem ter o ensino médio completo e comprovar residência em Penedo há pelo menos dois anos.

Além das inscrições, o processo seletivo envolve um curso preparatório de 12 a 16 de junho e um teste de conhecimentos específicos em 22 de junho, no qual os candidatos precisam acertar pelo menos 60% das questões para serem aprovados.

Também será realizada uma avaliação de títulos (fase não obrigatória) e um exame psicológico para os candidatos. A eleição dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 1º de outubro, quando a população escolherá os representantes por meio do voto. Por isso, não perca tempo e faça sua inscrição antes que o prazo se encerre.