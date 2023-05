Preço do Etanol Diminui, Mas Gasolina Continua Mais Vantajosa no Brasil

Os motoristas do país ficaram muito felizes com a notícia anunciada pela Petrobras na semana passada. A companhia reduziu em 12,6% o valor da gasolina vendido para as distribuidoras e em 12,8% o valor do diesel.

Em resumo, a redução ocorreu no último dia 17 de maior, e os motoristas já estão se beneficiando com preços mais acessíveis dos combustíveis. Aliás, a expectativa de queda nos preços do etanol hidratado se concretizou.

Embora a Petrobras tenha reduzido apenas os preços da gasolina e do diesel, o etanol também ficou mais barato no país, uma vez que não há regulação dos valores nas bombas. Na verdade, os produtores de etanol acabam seguindo as variações da gasolina para definir os reajustes praticados no álcool.

Na semana passada, os motoristas aproveitaram uma queda de 0,55% no valor da gasolina, resultado não animou os consumidores. Por sua vez, o etanol teve uma forte queda de 2,44% na semana, para alívio dos bolso de quem gosta de abastecer o tanque de seu veículo com o biocombustível.

Aliás, muitos motoristas se perguntam qual dos dois combustíveis é mais vantajoso. Enquanto alguns preferem abastecer seus veículos com gasolina, outros não abrem mão do etanol.

Contudo, mesmo com a forte queda registrada na semana passada, o valor do biocombustível não está compensando o seu desempenho, na comparação com o combustível fóssil. Em outras palavras, foi mais vantajoso abastecer com gasolina do que com etanol na semana passada no Brasil.

De acordo com especialistas, os motoristas podem abastecer seus veículos com ambos os combustíveis, de maneira alternada. No entanto, a gasolina vem se mostrando bem mais vantajosa que o etanol no país desde o ano passado.

Leia a matéria e conheça o cálculo feito para descobrir qual combustível promove um melhor custo-benefício para o condutor.



Preços dos combustíveis na semana

Segundo dados de um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro da gasolina foi comercializado, em média, a R$ 5,46 no país, redução de apenas três centavos em relação à semana anterior (R$ 5,49).

Por sua vez, o litro do etanol hidratado custou, em média, R$ 3,99 no país na semana passada. Na atualização anterior, o valor médio nacional do biocombustível foi R$ 4,09, ou seja, houve uma queda de dez centavos em seu preço.

Esses resultados mostram que o biocombustível foi mais barato que o combustível fóssil no país, tendo registrado uma queda três vezes maior. Então, porque não vale a pena abastecer com o biocombustível? A gasolina é realmente mais vantajosa?

Os dados fazem parte do levantamento da ANP, que é divulgado semanalmente. Em síntese, a entidade pesquisa os preços dos combustíveis em milhares de postos do país e informa o valor médio da gasolina, do etanol hidratado e do óleo diesel.

Gasolina segue com melhor custo-benefício

Os motoristas do Brasil que desejam um combustível mais vantajoso devem escolher a gasolina. Isso porque, mesmo custando mais caro que o etanol, o combustível fóssil possui um desempenho melhor que o biocombustível.

Na verdade, os combustíveis possuem desempenhos variados, ou seja, cada um é vantajoso de alguma forma, mas também possuem desvantagens em outros pontos. E tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher um ou outro para abastecer seu veículo.

O preço médio do etanol correspondeu a 73,1% do valor da gasolina na semana passada. Contudo, a taxa precisaria ser menor para que o biocombustível fosse considerado mais vantajoso que a gasolina no país.

Em relação aos preços comercializados nas 27 unidades federativas (UFs), a gasolina quase conseguiu ser unanimidade, visto que conferiu mais vantagem para os motoristas em 25 locais.

Em resumo, esse resultado vem acontecendo há mais de um ano, com a gasolina se mostrando mais vantajosa em quase todas as UFs.

Para quem não entendeu, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que o seu custo-benefício seja maior. Isso porque o etanol proporciona um desempenho de cerca de 70% da performance da gasolina.

Caso o resultado da equação supere essa marca, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Etanol x Gasolina

Na semana passada, 26 das 27 UFs tiveram taxas superiores a 70%. Isso quer dizer que a gasolina foi mais vantajosa que o etanol em praticamente todo o país.

As únicas exceções foram Mato Grosso e Amazonas. No estado do Centro-Oeste, o preço médio do etanol ficou em R$ 3,75, enquanto o combustível fóssil custou R$ 5,50. Já no estado nortistas, os valores foram R$ 4,59 e R$ 6,56, respectivamente.

Veja abaixo os menores percentuais da relação gasolina/etanol no país.

Mato Grosso: 68,2%;

Amazonas: 69,9%;

Distrito Federal: 72,0%;

São Paulo: 72,4%;

Goiás: 73,6%;

Minas Gerais: 74,0%;

Acre: 74,6%.

Embora essas tenham sido as menores taxas registradas entre as UFs, o nível ficou abaixo de 70% apenas no Mato Grosso e no Amazonas, ou seja, esses foram os únicos locais do país a comercializar o etanol a um preço mais vantajoso que a gasolina.

Por fim, especialistas explicam que um litro de etanol equivale a cerca de 70% do litro da gasolina, ao menos em termos de conteúdo energético. Isso quer dizer que o preço do etanol deve ser igual ou menor que 70% do preço da gasolina para oferecer melhor custo-benefício aos motoristas.

Seja como for, o mais importante é buscar alternativas para os altos preços. Caso ambos os combustíveis estejam custando mais do que o motorista pode pagar, a opção é deixar o veículo em casa e utilizar o transporte público.