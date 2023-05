Preços do gás hoje, 28 de maio de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Gcomo preços em todo o Estados Unidos e a comunidade global mais ampla disparou nos últimos meses, mas as coisas estão começando a mudar, com o custo do combustível caindo em muitos estados agora.

O preço das restrições do COVID-19 que colocaram a economia de joelhos, em combinação com a decisão de continuar as sanções ao principal fornecedor global de gás, a Rússia, causou uma situação terrível e, embora as coisas pareçam se estabilizar, indivíduos e famílias estão tendo que pagar o preço. para essas políticas.

Nosso objetivo aqui é ajudar e fornecer aos nossos leitores as atualizações mais recentes sobre os preços mais recentes da gasolina nos EUA e os locais mais baratos para reabastecer seus tanques nas dez cidades mais populosas do país.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

O Estado de Califórnia é o estado mais caro em $ 4.842.

Mississippi tem os preços mais baixos do dia, a um preço médio de $ 3.001.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Em termos dos postos de gasolina mais baratos nos Estados Unidos, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer nas 10 cidades mais populosas do país:

Nova York, Nova York (US$ 3,08): Phillips 66, 2400 NJ-71 N Spring Lake, NJ.

Los Angeles, Califórnia (US$ 3,97): EGas, 10506 Whittier Blvd Whittier, CA.

Chicago, Illinois ($ 3,35): Shell, 409 S 7th St Kentland, IN.

Houston, Texas ($ 2,49): Valero, 29926 Tomball Pkwy Tomball, TX.

Phoenix, Arizona ($ 3,64): Circle K, 1541 N Arizona Blvd Coolidge, AZ.

Filadélfia, Pensilvânia (US$ 3,24): Costco, 650 Garden Park Blvd Cherry Hill, NJ.

San Antonio, Texas ($ 2,75): Phillips 66, 7131 Snake Rd San Antonio, TX.

San Diego, Califórnia ($ 4,19): Country Wine & Spirits Inc., 1350 Main St Ramona, CA.

Dallas, Texas ($ 2,79): Valero, 3511 W Davis St Dallas, TX.

San Jose, Califórnia (US$ 4,09): Great Gas, 10625 N De Anza Blvd Cupertino, CA