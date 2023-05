Preços do gás hoje, 29 de maio de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Avou atravessar o Estados Unidos da Américahá uma preocupação preços de gasolina estão em alta mais uma vez.

A crise continua e os preços estão voltando a subir, o que está causando uma grande preocupação para os motoristas.

Para ajudar os motoristas a encontrar gasolina barata, criamos este guia para os postos de gasolina mais baratos em cada uma das 10 principais cidades dos EUA na segunda-feira.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

O estado com os preços médios de gás mais caros no momento é Califórniacomo tem acontecido durante a maior parte desta crise de preços do gás, e atualmente custa em média 4,851 dólares por galão neste estado.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

Como tem sido o caso durante o aumento dos preços do gás, o extremo sul é onde você encontrará os preços médios mais baratos do gás. Mississippi pode ostentar os preços de gás mais baixos hoje em uma média de 2.997 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar os postos de gasolina mais baratos nos EUAestes são os lugares mais baratos para abastecer nas 10 cidades mais populosas do país: