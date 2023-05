Preços do gás hoje, 9 de maio de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Preços de gasolina através de Estados Unidos e o mundo em geral tem milhões e milhões de motoristas preocupados com seus gastos, deixando as pessoas precisando comprar para encontrar um bom valor.

O preço das restrições do COVID-19 que colocaram a economia de joelhos, em combinação com a decisão de continuar as sanções ao principal fornecedor global de gás, a Rússia, causou uma situação terrível e, embora as coisas pareçam se estabilizar, indivíduos e famílias estão tendo que pagar o preço. para essas políticas.

Nosso objetivo aqui é ajudar e fornecer aos nossos leitores as atualizações mais recentes sobre os preços mais recentes da gasolina nos EUA e os locais mais baratos para reabastecer seus tanques nas dez cidades mais populosas do país.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

O estado com os preços médios de gás mais caros é Califórniaonde custa em média 4.819 dólares por galão

Qual estado tem os preços de gás mais baratos? .

Como tem sido o caso durante o aumento dos preços do gás, o extremo sul é onde você encontrará os preços médios mais baratos do gás. Mississippi pode ostentar os preços de gás mais baixos hoje em uma média de 2.995 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Em termos dos postos de gasolina mais baratos nos Estados Unidos, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer nas 10 cidades mais populosas do país:

Nova York, Nova York (3,05 dólares): Delta, 145 Lexington Ave Passaic, NJ.

Los Angeles, Califórnia (3,98 dólares): Ds Oils, 4502 E Rosecrans Ave Compton, CA.

Chicago, Illinois (3,25 dólares): Kwik Trip, 7600 Antioch Rd Paddock Lake, WI.

Houston, Texas (2,65 dólares): Kroger, 12434 Tomball Pkwy Houston, TX.

Phoenix, Arizona (3,79 dólares): Circle K, 1113 W US-60 Superior, AZ.

Filadélfia, Pensilvânia (3,10 dólares): US Gas, 201 NJ-73 S Palmyra, NJ.

San Antonio, Texas ($ 2,74): Circle K, 3890 NE SL-1604 San Antonio, TX.

San Diego, Califórnia (3,97 dólares): Petro Pepper, 802 Main St Ramona, CA.

Dallas, Texas (2,74 dólares): Fox Fuels, 5001 S Buckner Blvd Dallas, TX.

San Jose, Califórnia (3,91 dólares): Platinum Gas, 36 Washington St Santa Clara, CA.