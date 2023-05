Durante essa semana o prefeito Aldo Popular (MDB), anunciou ao lado do Secretário Municipal de Governo e Planejamento, Higor Freitas, algumas das atrações que irão marcar presença no Forró Real 2023.

O evento que é a maior festa junina do Baixo São Francisco, atrai milhares de pessoas todos os anos, sendo a sua edição de 2023, uma das mais esperadas após o anúncio da presença de Mano Walter, Desejo de Menina e Mari Fernandez.

De acordo com o Secretário Higor Freitas outras grandes atrações também marcarão presença no Forró Real 2023 e em breve serão anunciadas. O prefeito Aldo Popular destacou também o fomento da economia local com a realização do evento, proporcionando aos colegienses, renda extra durante os festejos juninos.