Prefeito Ronaldo Lopes faz novas mudanças no primeiro escalão do governo

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo avança na proteção à população que agora conta com setor permanente para prevenir e planejar intervenções em caso de desastres naturais.

Por decisão do Prefeito Ronaldo Lopes e aprovação do projeto na Câmara de Vereadores, a estrutura administrativa do governo ganhou uma Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, setor que substitui o órgão emergencial criado em 2022, devido aos estragos causados pelo inverno.

Em virtude do perfil que o conduziu à missão e todo o preparativo que recebe desde então, Geraldo Sabino dos Santos continua à frente do trabalho das ações de Defesa Civil em Penedo.

“Devidos aos problemas causados ao povo e à infraestrutura de Penedo no ano passado, pelas fortes chuvas, nós entendemos que devemos trabalhar a Defesa Civil de forma permanente. Não podemos ficar esperando que aconteça uma tragédia para agir, e Sabino adquiriu muita experiência nessa área que iremos atuar de forma preventiva para proteger a população, principalmente a mais carente porque é a mais antiga por fatores climáticos”, informa Ronaldo Lopes.

Considerando que o Sargento Sabino – como é mais conhecido em Penedo – também estava à frente da Guarda Patrimonial Municipal e precisou ser exonerado para assumir a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Guarda Patrimonial tem novo comando, agora a cargo do Tenente Oliveira.

Jorgival Oliveira Santos é oficial da reserva da Polícia Militar e vai trazer sua experiência para o setor. “Tenho certeza que ele fará um excelente trabalho”, afirma Ronaldo Lopes.