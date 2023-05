Prefeito Ronaldo Lopes sanciona lei que cria o Programa Bolsa Atirador

Secom PMP

Jovens alistados no Tiro de Guerra de Penedo receberam uma excelente notícia do Prefeito Ronaldo Lopes. O gestor sancionou nesta quinta-feira, 05, a lei que institui o Programa Bolsa Atirador, auxílio mensal criado para custeio das necessidades básicas dos atiradores.

A assinatura ocorreu na sede do Tiro de Guerra, imóvel localizado no Centro Histórico que foi recuperado pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas, investimento que melhorou as condições do serviço militar, conforme destacou o 1º Sargento Sérgio Morais, responsável pela unidade do Exército na cidade polo da região ribeirinha.

O Programa Bolsa Atirador e a reforma do TG atendem reivindicação encaminhada durante gestões anteriores, por meio da Câmara Municipal de Penedo, apresentada pelos vereadores Marcelo Pereira e Sargento Marival – este presente na solenidade -, e renovadas pelos dois no atual mandato.

O trabalho conjunto entre Executivo e Legislativo para o desenvolvimento do município foi enaltecido durante os pronunciamentos, assim como os benefícios do programa exclusivo para atiradores do Tiro de Guerra de Penedo, que utiliza recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

A sanção do benefício no valor de cem reais mensais, com uso exclusivo no comércio local, foi prestigiada pelo Vice-Prefeito João Lucas, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria Pedro Felipe Queiroz; o Chefe de Gabinete Pedro Soares e o Secretário Municipal de Comunicação Kim Emmanuel.

LEI MUNICIPAL N.º 1.799-2023 – PROGRAMA BOLSA ATIRADOR

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte