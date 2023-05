Prefeitura de Penedo anuncia a criação da primeira Film Commission de Alagoas

Assessoria SETUR

Anúncio foi feito durante evento no Cine Art Pajuçara, em Maceió

Penedo será sede da primeira Film Commission do estado de Alagoas. A inovação foi anunciada por Jair Galvão, Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa, durante o evento ‘Film Commission e Desenvolvimento Econômico’, realizado no Centro Cultural Arte Pajuçara, em Maceió, nessa quinta, 18.

A grande novidade tem apoio do Sebrae Alagoas e impulsionará fortemente o setor audiovisual de Penedo e demais municípios alagoanos. Jair Galvão ressalta que o empreendedorismo criativo precisa ser ainda mais valorizado em razão do potencial que tem para o desenvolvimento econômico de cidades como Penedo, por exemplo.

“É com muito orgulho que Penedo sediará a primeira Film Commission de Alagoas porque o setor audiovisual será acolhido, promovido, assessorado e apoiado efetivamente, promovendo locações de filmagens tanto em Penedo como em toda Alagoas”, explica o gestor da SETUREC, ressaltando a Film Commission terá gestão participativa, democrática e em rede.

“Parabenizo a iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes e do secretário Jair Galvão. Para nós, do Sebrae Alagoas, é um privilégio fazer parte desta grande parceria. Acredito que Alagoas vai acordar para esse setor, que tem um grande potencial de desenvolvimento econômico”, disse Vinícius Lages, Diretor Superintendente do Sebrae Alagoas, durante o evento.

O lançamento contou com palestra de Tammy Weiss, uma das fundadoras do Instituto Querô, localizado em Santos-SP, cidade parceira na candidatura de Penedo à rede Cidades Criativas, da Unesco; de Joana Braga, coordenadora de Economia Criativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre; e de Thaylane Cristina, produtora cultural e coordenadora da Belo Horizonte Film Commission.

Tamy Weiss, Joana Braga e Thaylane Cristina compartilharam suas experiências nas film commissions de suas respectivas cidades e destacaram a importância das organizações no desenvolvimento, atuação e crescimento da produção audiovisual. Ao final, as palestrantes participaram de um bate-papo e tiraram as dúvidas do público.

“Acredito que toda cidade deveria ter uma film commission, e Penedo tem características incríveis de locação e de estrutura para receber as filmagens. Eu vejo muita potencialidade na cidade para implantar esse sistema e uma política criativa nesse sentido”, disse Tammy Weiss.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

Video Ricardo Alves