Prefeitura de Penedo apoia maior evento de MMA da região no próximo sábado, 20

Penedo Fight Night tem dsputa inédita por cinturão entre lutadores invictos

Secom PMP

Uma disputa inédita de MMA, valendo o cinturão da categoria meio-médio (até 77 kg), é a atração principal do maior evento do esporte realizado na região. Anderson Oliveira, o Astro da Maldade, e Mayk Mendes estão invictos e irão suar muito para vencer no Penedo Fight Night.

O evento aberto ao público tem vinte lutas no total, inclusive com penedenses entrando no octógono e combate entre mulheres (Adriele Drika x Ysley Shayenne/k1 amador, e Julia Lima x Yasmin Monkey/k1 profissional), tudo isso a partir das 15 horas do próximo sábado, 20, no ginásio de esportes Padre Manoel Vieira.

O espaço para práticas esportivas recuperado durante o governo Renan Filho recebe o evento realizado pela empresa Tsunamy, com apoio da Prefeitura de Penedo.

De acordo com a organização do Penedo Fight Night, 40 lutadores dos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe participam da competição que inclui, além do MMA, K1 e Submission e ainda pontos para o ranking da Sherdog, instituição que avalia atletas em nível mundial.

“Os melhores lutadores desses três estados estarão aqui, inclusive os de Penedo (Ramon Brandão e Matheus Nery), com premiação em troféu, bolsa em dinheiro e o cinturão para a luta principal do card”, informa Rennan Moura, representante da empresa Tsunamy, agradecendo o apoio do governo Ronaldo Lopes/João Lucas ao evento.

Sobre o confronto entre o alagoano Mayk Mendes e o sergipano Anderson Astro da Maldade, Renann destaca que esta é a luta mais esperada dos últimos cinco anos no MMA e, graças ao sucesso do 1º Penedo Fight Night, os dois irão se enfrentar aqui.

O evento que também movimenta a economia de Penedo, especialmente do setor de serviços e hotelaria, terá ainda DJ e camarotes exclusivos, espaços limitados que podem ser reservados pelos contatos (79) 98874-2181/Rennan Moura ou (82) 99109-8698/Melks.

Texto Fernando Vinícius