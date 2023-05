Prefeitura de Penedo avança com iluminação de LED para ruas do Barro Vermelho, Matadouro e Cacimbinhas

Secom PMP

O Programa Penedo Mais Iluminada está melhorando a iluminação pública na cidade e na zona rural com luminárias de LED que garantem maior eficiência energética no município.

Os investimentos são realizados pela Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), com acompanhamento direto de Ricardo Araújo, responsável pelo setor criado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

Somente no bairro Santa Isabel, popularmente conhecido como Cacimbinhas, a SIPE substitui 142 pontos que tinham lâmpadas de vapor de mercúrio ou fluorescente por luminárias de LED.

“Na semana passada nós concluímos o trabalho no bairro Santo Antônio, nosso querido Barro Vermelho, e no começo do mês terminamos os serviços no bairro Santa Cecília, o Matadouro”, informa Ricardo Araújo.

A próxima comunidade a ser beneficiada com o trabalho da SIPE é o Loteamento Santo Antônio, mais conhecido como Litoral.

Ricardo Araújo ressalta que a instalação dos equipamentos que têm maior durabilidade e melhor luminosidade só pode ser feito nas vias que têm rede elétrica adequada para o serviço, sendo de responsabilidade da concessionária de energia elétrica promover a devida adequação.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves

https://www.youtube.com/watch?v=WjIesRvr6vg