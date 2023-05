Prefeitura de Penedo constrói e revitaliza praças na cidade e na zona rural

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, sob a gestão de Ronaldo Lopes/João Lucas, está empenhada em promover áreas de convívio social de qualidade para toda a população, da cidade e da zona rural.

Construindo e revitalizando praças por meio do projeto “A Praça É Nossa! Eu Curto, Eu Cuido”, o trabalho realizado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) também instala e recupera os brinquedos para a criançada.

As praças do povoado Tabuleiro dos Negros e outras localidades, entre elas o bairro Dom Constantino, Cohab, Conjunto Rosete Andrade e Oiteiro são alguns dos espaços públicos que já receberam investimentos do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

“A ação visa melhorar a qualidade desses locais, proporcionando um ambiente mais seguro e agradável para os moradores e visitantes”, disse o Secretário Irmão João, gestor da SEMARH Penedo.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da administração municipal em preservar o patrimônio ambiental e promover o bem-estar da comunidade, com manutenção permanente dos logradouros por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Fotos Assessoria Semarh