Prefeitura de Penedo e Braskem se unem para criar projetos socioambientais na zona rural

Secom PMP

A empresa Braskem está desenvolvendo projetos socioambientais, com apoio da Prefeitura de Penedo, na zona rural do município, especificamente para as comunidades Imbira 1 e 2, Santa Margarida, Itaporanga e Conrado devido ao etenoduto da petroquímica instalado entre Alagoas e Sergipe ter parte de sua estrutura localizada nesses povoados penedenses.

O principal objetivo dessa parceria é gerar benefícios para os moradores das quatro comunidades, conforme foi apresentado durante reunião nesta quinta-feira, 25, com a participação do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Geraldo Sabino.

“Estamos reunidos com líderes comunitários para provocar a criação de cursos e projetos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e esse encontro é o ponto inicial para explicar os objetivos e incentivar a participação de todos”, explica o Sargento Sabino, como o Coordenador da Defesa Civil em Penedo é mais conhecido.

O envolvimento direto da Prefeitura de Penedo é fundamental porque o planejamento e a mobilização para iniciar o projeto foram conduzidos por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC),

Sem a atuação do órgão incluído na estrutura administrativa da Prefeitura de Penedo no governo Ronaldo Lopes/João Lucas, a parceria com a Braskem e a execução dos cursos e projetos não seriam possíveis.