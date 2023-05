Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas entregam alimentos do PAA e sementes do Planta Alagoas

Secom PMP

Alimentos produzidos na zona rural de Penedo serão entregues para instituições de assistência social que atuam no município, trabalho que acontece no ginásio da Escola Municipal Santa Luzia a partir das 9 horas de amanhã (terça-feira, 23).

A distribuição de aproximadamente seis toneladas de alimentos saudáveis beneficiará famílias atendidas no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, Casa Bom Samaritano, Lar São José, Casa de Ranquines, ACRESC e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

No mesmo local, associações de agricultores receberão sementes do programa estadual Planta Semente Alagoas.

A distribuição de alimentos é resultado da união entre os governos federal, estadual e municipal por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Comprados por meio de chamada pública, os alimentos do PAA são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, assim como para entidades da rede socioassistencial.

As compras são feitas a preços compatíveis com os do mercado, o que garante retorno justo aos agricultores, fortalecendo a comercialização e a produção local, assegurando renda para o homem e a mulher do campo.

Na próxima quinta-feira, 25, a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) atualiza agricultores e associações sobre as adequações para a venda de alimentos ao governo, seja por meio do PAA ou do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

A capacitação acontece no auditório da Casa de Aposentadoria, a partir das 8 horas.