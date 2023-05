Prefeitura de Penedo e Sebrae levam educação financeira e empreendedorismo para sala de aula

Assessoria Semed e Secom PMP

Ensinar sobre educação financeira e estimular o empreendedorismo na comunidade escolar das unidades de ensino da Prefeitura de Penedo, com orientação especializada do Sebrae Alagoas, é a meta do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP).

A parceria entre as instituições está capacitando o pessoal da Secretaria Municipal de Educação (Semed) sobre a importância da educação empreendedora, trabalho que tem o envolvimento direto de mais uma pasta da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

Os fundamentos pedagógicos do JEPP e sua correlação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estão sendo apresentados para gestores e coordenadores de cada escola da rede da Semed Penedo no auditório da Escola Municipal Santa Luzia.

Os conceitos da educação empreendedora estão no foco das atividades que antecedem à capacitação dos docentes e a efetiva implementação da proposta na sala de aula.

O consultor e instrutor Walter Rocha Oliveira (Sebrae Alagoas) é o responsável por dissertar sobre o JEPP. A ideia é de alicerçar a proposta pedagógica do programa para cada ano do ensino fundamental, por meio de atividades lúdicas, sensibilizando os estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que possam identificar oportunidades de inovações, mesmo em situações desafiadoras.

“A aplicação do empreendedorismo na sala de aula estimula o pensamento inovador e desenvolve nos alunos o pensamento crítico e criativo. Trazer para dentro das escolas programas e ferramentas que possam elevar o desenvolvimento dos nossos estudantes é uma marca do governo Ronaldo Lopes e João Lucas”, explica o Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena.

O gestor da Sedecin, Pedro Felipe Queiroz, ressalta que a mentalidade do empreendedorismo é um modo de vida e que jovens e crianças estão abertos ao conceito inovador, principalmente quando aplicada de forma dinâmica no ambiente escolar.

O JEPP é planejado para estimular crianças e jovens de 6 a 14 anos do ensino fundamental, sendo utilizado por todo o Sistema Sebrae e é amplamente reconhecido pelas instituições de ensino de educação básica do Brasil.

Nesse contexto, o programa incentiva a busca pelo autoconhecimento, por novas aprendizagens, além do espírito de coletividade a partir de uma educação transformadora, capaz de incentivar os estudantes a quebrar paradigmas e desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores.

Texto Professor Ricardo Júnior/Semed Penedo, edição Secom

Fotos Assessoria Semed Penedo