Prefeitura de Penedo e Senac assinam convênio para ampliar a oferta de cursos gratuitos

A parceria que promove cursos profissionalizantes gratuitos em Penedo está sendo ampliada. Nesta quinta-feira, 04, o Prefeito Ronaldo Lopes assinou o convênio com o Senac Alagoas, instituição que forma mão de obra qualificada e incentiva o empreendedorismo.

No gabinete do gestor que se empenha em viabilizar o desenvolvimento do município, a formalização do trabalho conjunto reuniu membros da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas e do Senac Alagoas.

“Esta parceria é de extrema importância para a população de Penedo porque estamos viabilizando, com o Senac, cursos que preparam as pessoas, especialmente, as mais jovens de nossa cidade, para o mercado de trabalho”, afirma Ronaldo Lopes.

O Prefeito de Penedo frisou ainda o trabalho que a gestão municipal já desenvolve com outras instituições do Sistema S, citando o Senar – com diversos cursos realizados para moradores da zona rural – e, em breve, com o Senai.

A meta é ter laboratórios permanentes do Senai funcionando em escola da rede pública municipal, no sistema de tempo integral, mais um avanço do governo Penedo, Crescendo Com Seu Povo.