Prefeitura de Penedo está concluindo obras de pavimentação e drenagem em diferentes bairros

Secom PMP

A prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza importantes avanços em obras de pavimentação e drenagem nos bairros da cidade, investimentos do programa Pavimenta Penedo.

A engenheira civil e Secretária de Infraestrutura, Amanda Lima, acompanha pessoalmente os trabalhos e informa sobre os resultados alcançados.

No Loteamento Santa Luzia, a Rua A já tem sua pavimentação concluída, representando um passo significativo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, além de melhorar a condição para o tráfego de veículos.

Amanda Lima ressalta que a próxima fase será a concretagem das calçadas, compromisso da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas em oferecer melhores condições de mobilidade urbana para a população por meio do Pavimenta Penedo.

Durante o processo de execução das obras, uma demanda adicional da população foi atendida, pavimentando rua vizinha, ligando-a a uma via paralela. Apesar de não estar prevista no orçamento, a Prefeitura de Penedo incluiu a obra e já inicia a construção do meio-fio, atendendo as necessidades dos moradores e reforçando o comprometimento com a qualidade dos serviços prestados.

A Secretária Amanda Lima também destacou o desenvolvimento das obras de drenagem na rua Dom Constantino, conhecida popularmente como Rua da Lama, situada no bairro Santa Isabel, pedido antigo da população da Cacimbinha e áreas adjacentes.

A construção da rede de drenagem proporcionará a redução de problemas relacionados a alagamentos e garantirá melhor qualidade de vida aos moradores do Loteamento Ouro Verde, Cacimbinhas e Litoral, como o Loteamento Santo Antônio é chamado.

“A conclusão dessas obras é motivo de comemoração para a administração municipal e, principalmente, para os moradores dessas localidades. Estamos empenhados em atender às necessidades da população, oferecendo infraestrutura adequada e melhorando a qualidade de vida de todos”, esclarece Amanda Lima.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves