Prefeitura de Penedo inicia capacitação dos servidores na Sala do Empreendedor, no SEBRAE

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas está capacitando servidores da Prefeitura de Penedo na Sala do Empreendedor, em parceria com o SEBRAE, treinamento que aborda temas como os conceitos gerais do Direito Público e a Lei da Liberdade Econômica, com foco na sua aplicação na legislação municipal.

A capacitação visa fornecer aos servidores públicos do município de Penedo um melhor entendimento sobre a hierarquia das normas, o funcionamento da Lei da Liberdade Econômica e os impactos que essa legislação traz para a cidade.

O objetivo é beneficiar os pequenos negócios locais, promovendo maior agilidade no funcionamento das empresas e aumentando sua competitividade a longo prazo.

“A capacitação é de extrema importância para os servidores municipais, pois permite que utilizemos as leis no nosso dia a dia, em diferentes setores”, afirma Fátima Vieira, fiscal da Vigilância Sanitária.

Com o conhecimento adquirido, os servidores municipais estarão mais preparados para lidar com questões legais e promover um ambiente favorável para o desenvolvimento dos negócios em Penedo. A parceria com o SEBRAE fortalece a capacitação e amplia as possibilidades de sucesso para os empreendimentos locais.

A gestão Ronaldo Lopes/João Lucas reforça seu compromisso em capacitar seus servidores, proporcionando a eles as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de suas atividades e contribuindo para o crescimento econômico e a qualidade de vida dos cidadãos penedenses.