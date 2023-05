Prefeitura de Penedo inicia trabalho para construção da nova Escola Municipal Santa Luzia

Secom PMP

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas avança com mais um investimento de grande porte para a educação da população penedense, agora com o início do trabalho da nova Escola Municipal Santa Luzia.

A unidade de ensino que funciona atualmente na antiga unidade Sesi/Senai será instalada no CAIC, como a Escola Estadual Professora Ruth Mendonça era identificada.

Desativada e com prédio repassado pelo Governador Paulo Dantas para a Prefeitura de Penedo, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas decidiu construir naquele local a nova Escola Municipal Santa Luzia, preservando o ginásio poliesportivo que foi recuperado durante o governo Renan Filho.

A estrutura sem uso e deteriorada pelo tempo já foi demolida por máquinas, primeiro passo para a ampliação da rede da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Por conta da obra, o atendimento ao público no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), setor da Secretaria Municipal de Saúde que funciona em espaço anexo ao CAIC, está suspenso.

“Educação é prioridade em nossa administração e iremos construir uma escola digna, com o mesmo padrão dos investimentos que temos feito na cidade e na zona rural, atendendo agora a demanda dos moradores do bairro Santa Luzia, Vitória e localidades próximas do antigo CAIC”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.