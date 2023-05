Secom PMP

O salário referente ao mês de maio dos servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Penedo será pago integralmente nesta sexta-feira, 26.

A data de pagamento do funcionalismo municipal é para todas as secretarias municipais, inclusive o 13º salário do pessoal que faz aniversário em maio.

O pagamento em dia e dentro do mês trabalhado da folha de pessoal da Prefeitura de Penedo é compromisso assumido e cumprido pelo Prefeito Ronaldo Lopes.