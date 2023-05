Prefeitura de Penedo promove evento sobre Film Commissions, em Maceió, no próximo dia 18

Assessoria SETUR

Evento será realizado no Cine Cultural Arte Pajuçara, às 19h30

No próximo dia 18 de maio, o Cine Cultural Arte Pajuçara, em Maceió, será palco do evento ‘Film Commission e Desenvolvimento Econômico’, promovido pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e conta com o apoio do Sebrae Alagoas.

O principal objetivo do evento é demonstrar a importância da criação de uma film commission para o desenvolvimento local, com o intuito de incentivar, estimular e apoiar a produção audiovisual cinematográfica, televisiva ou publicitária em locais públicos e favorecer o acolhimento de produções nacionais e internacionais para Penedo e Alagoas.

O evento focado no mercado audiovisual terá palestra de Tammy Weiss, que tem 25 anos de experiência em audiovisual e é uma das fundadoras do Instituo Querô, que já produziu mais de 200 curtas-metragens; de Joana Braga, coordenadora de Economia Criativa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre; e de Thaylane Cristina, gestora cultural e coordenadora da Belo Horizonte Film Commission.

De acordo com Jair Galvão, Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa, como candidata à Cidade Criativa da Unesco, na categoria cinema, Penedo quer contribuir ativamente para o desenvolvimento do audiovisual alagoano.

“Estamos convidando toda a cadeia produtiva, bem como os municípios que queiram compreender o papel das film commissions em um momento inédito sobre o tema no estado, por isso a realização em Maceió”, explica Jair Galvão.

O evento é aberto ao público, será realizado às 19h30, no Cine Cultural Arte Pajuçara, que fica localizado na Avenida Dr. Antônio Gouveia, Pajuçara, em Maceió.

Por Thaciana Lima, jornalista e social media da SETUREC