Prefeitura de Penedo realiza caminhada de alerta sobre proteção e direitos de crianças e adolescentes

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) da Prefeitura de Penedo mobilizou escolas e entidades relacionadas com a proteção ao direito de crianças e adolescentes para a caminhada alusiva ao 18 de Maio.

O ato realizado na tarde desta quinta-feira, 18, reuniu milhares de pessoas que saíram do Largo São Judas Tadeu até o Centro Histórico, encerrando com muita animação no Largo São Gonçalo.

Estudantes da rede pública municipal e estadual participaram ativamente, ao lado de professores, coordenadores e diretores. O Ministério Público Estadual foi representado pelo promotor de justiça João Batista Filho e o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo por seu presidente, Lucimar da Purificação.

Fotos Kamylla Feitosa