Prefeitura de Penedo realiza caminhada de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), convida toda a população a participar de uma caminhada especial no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

O evento acontecerá no dia 18 de maio, às 15 horas, com concentração na Praça São Judas Tadeu e término no Largo São Gonçalo.

Essa caminhada tem como objetivo principal conscientizar e mobilizar a comunidade penedense na luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É um momento importante para refletir sobre essa temática e unir esforços em prol da proteção dos direitos das nossas crianças e jovens.

Autoridades municipais, representantes da SEMASDH e diversas entidades parceiras estarão presentes no evento, demonstrando o compromisso e engajamento na causa. Contamos com a sua presença e apoio para fazer dessa caminhada um marco na conscientização e prevenção desse grave problema social.

Durante o trajeto, levaremos mensagens de sensibilização e informações sobre como identificar e denunciar casos de abuso e exploração sexual. É fundamental que todos estejam atentos aos sinais e saibam como agir diante de situações suspeitas, contribuindo para a proteção das nossas crianças e adolescentes.

A iniciativa da caminhada é fruto da parceria da Prefeitura de Penedo com organizações não governamentais e instituições comprometidas com a defesa dos direitos humanos e o combate à violência infantojuvenil.

“Portanto, convidamos você, sua família e amigos a se unirem a nós nessa importante ação. Juntos, podemos promover mudanças significativas em nossa comunidade e garantir um futuro seguro e saudável para nossas crianças e adolescentes”, explica Ana Teresa Lopes, Secretária da SEMASDH.

Texto Fagner Honorato