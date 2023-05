Prefeitura de Penedo: Trabalhando em prol do desenvolvimento da cidade e de sua população

Secom PMP

O município está vivenciando uma série de transformações positivas graças aos esforços conjuntos da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. As equipes estão empenhadas em realizar grandes obras que beneficiam tanto os moradores da área urbana quanto os do interior, visando tornar Penedo cada vez mais bela e proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos.

Sob a liderança do prefeito Ronaldo Lopes e do secretário Ivo Costa, a gestão municipal tem se destacado por adotar um modelo de trabalho próximo à comunidade, ouvindo atentamente as necessidades e demandas dos cidadãos.

Essa abordagem participativa tem sido fundamental para direcionar as ações e garantir que os recursos públicos sejam investidos de forma eficiente, atendendo aos anseios da população.

Um dos pontos que merece destaque é a intensificação das obras de infraestrutura, que têm ocorrido em diferentes regiões da cidade.

As equipes de trabalho estão empenhadas em melhorar as vias públicas, incluindo a pavimentação de ruas e avenidas, reparos nas calçadas, proporcionando mais segurança e conforto aos pedestres e condutores.

Texto Fagner Honorato

Fotos Social Media SEMSP