Prefeitura de Rio Branco Lança Edital de Concurso Público com Salários de Até R$ 18 Mil!

Outro concurso público está na praça. Dessa vez, a prefeitura de Rio Branco, Acre, anuncia edital para médio, técnico e superior de provimento imediato e formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal IBADE entre os dias 18 de maio a 19 de junho de 2023. Além disso, são devidas taxas de inscrição nos valores de R$ 50,00 a R$ 90,00, que devem ser pagas até o dia 20 de junho de 2023. Por sua vez, a isenção poderá ser solicitada entre os dias 18 e 19 de maio.

Vagas concurso público

Ao todo são 19 vagas mais formação de cadastro reserva para as seguintes carreiras:

Nível médio técnico Técnico em Informática (2 vagas + CR);

Nível superior Auditor Municipal de Controle Interno (4 vagas + CR); Contador (8 vagas + CR); Procurador Municipal (5 vagas + CR).



Os salários dependem do cargo, podendo chegar a R$ 18 mil.

Como serão as provas deste concurso público?

Antes de mais nada, as provas estão previstas para 09 de julho de 2023. Além disso, a avaliação dos candidatos será por meio de prova discursiva e avaliação de títulos.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 15 de setembro e, em seguida, já devem ocorrer as primeiras convocações.

Quando aconteceu o último concurso público?

O último edital foi liberado em 2019. As funções da Administração Municipal com vagas para nível médio e superior nas seguintes carreiras:

Professor da Educação Infantil – 190

Professor do Ensino Fundamental – 159

Professor da Educação Especial – 82

Nutricionista – 2

Cuidador Pessoal – 80

Motorista – 9

Além das provas objetivas deste concurso público, os candidados passaram por prova discursiva e avaliação de títulos, a depender da carreira.

Outros concursos abertos no Acre

O concurso RBPREV (Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – Acre) foi liberado. As oportunidades são para nível médio e superior com vagas imediatas e formação de cadastro reserva.



Os interessados deverão se inscrever entre os dias 18 de maio e 19 de junho por meio do portal Ibade. A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de:

Nível médio/técnico: R$ 50,0

Nível superior: R$ 70,00

Procurador Jurídico Previdenciário: R$ 90,00

Vagas concurso RBPREV

Antes de mais nada, ao todo serão 38 vagas para os seguintes cargos:

Médio/técnico Técnico Previdenciário: 7 vagas imediatas + 12 CR;



Nível superior Analista Previdenciário: 11 vagas imediatas + 12 CR; Analista Previdenciário – Assistente Social: 2 vagas imediatas + 12 CR; Analista Previdenciário – Contador: 2 vagas imediatas + 12 CR; Analista Previdenciário – Tecnologia da Informação: 2 vagas imediatas + 12 CR; e Procurador Jurídico Previdenciário: 2 vagas imediatas + 12 CR.



As remunerações variam a depender do cargo e escolaridade. Diante disso, confira os salários:

Nível médio: R$ 2.022,24;

Nível superior (exceto Contador e Procurador Jurídico Previdenciário): R$ 4.000,00;

Contador: R$ 6.500,00; e

Procurador Jurídico Previdenciário: R$ 7.134,93.

Como serão as provas do concurso RBPREV?

Em segundo lugar, as provas do concurso estão marcadas para 16 de julho. O concurso deve acontecer mediante as seguintes fases: provas objetiva, discursiva e prova de títulos.

O quadro de disciplinas depende do cargo:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Informática;

Estatuto dos servidores;

Conhecimentos específicos.

Prova discursiva

No que se refere à etapa discursiva, de antemão, a prova será aplicada para os candidatos ao cargo de Procurador Jurídico Previdenciário e vai consistir em:

a) 1(uma) peça processual de no máximo 120 linhas e

b) 2(duas) questões discursivas acerca de temas contidos no conteúdo específico do cargo, devendo o candidato observar o número de linhas (máximo e/ou mínimo) indicados na Prova.

Por fim, os critérios que serão avaliados serão os aspectos formais, textuais e técnicos.