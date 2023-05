Prefeitura e Instituto Penedo Previdência aderem ao Pró-Gestão

Assessoria Penedo Previdencia e Secom PMP

A Prefeitura de Penedo e o Instituto Penedo Previdência aderiram ao Pró-Gestão, termo assinado no final do mês de abril pelo Prefeito Ronaldo Lopes e o Diretor Presidente Alfredo Pereira que confere ao instituto mais controle e total transparência nos atos de gestão.

O Pró-Gestão foi criado em 2015, com o objetivo de incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, de forma a proporcionar maior controle dos seus ativos e passivos e a conferir mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

“O Pró-Gestão otimiza instrumentos que permitem aos servidores acompanhar, avaliar e sugerir ações que possam alavancar ainda mais os investimentos sob a gestão do Instituto. A adesão ao sistema demonstra o interesse do Penedo Previdência no aprimoramento e implantação de ações de modernização da gestão”, disse Alfredo Pereira

“Estamos buscamos inovação, competência, ética e transparência e o Pró-Gestão é um mecanismo bastante eficaz de administração, controle e cuidado com os recursos investidos pelo município, respeitando e, principalmente, dando a atenção que as pessoas merecem”, finalizou.