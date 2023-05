Preocupação entre Beneficiários da Petrobras com a Nova Realidade

A Petrobras divulgou recentemente que implementará uma nova política de preço nos combustíveis, com base nas referências de mercado nacional. Essa mudança deve alterar não só o valor da gasolina, mas também do diesel e gás de cozinha (GLP). Por conta disso, os beneficiários do Auxílio Gás têm expressado preocupação em relação às mudanças que podem afetar o benefício.

No entanto, até o momento, não há informações oficiais sobre possíveis alterações no valor pago pelo Vale-Gás, benefício fundamental para as famílias de baixa renda. Muitas dessas famílias enfrentam dificuldades para arcar com o custo do gás de cozinha, um item essencial na preparação de alimentos.

Criado durante a gestão de Jair Bolsonaro e mantido no governo de Lula, o programa garante o pagamento de 100% da média nacional de preços do botijão de gás de 13kg. O cálculo é feito com base na última avaliação realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Até o momento, aguarda-se por informações oficiais que esclareçam se haverá alterações no valor do Auxílio Gás, com o intuito de trazer tranquilidade aos beneficiários que dependem desse auxílio para garantir a subsistência de suas famílias. Os beneficiários devem ficar atentos a comunicados do governo federal.

Calendário de pagamento do Auxílio Gás

O governo anunciou as datas de pagamento do Auxílio Gás em junho de 2023. Após um mês de pausa, o benefício será novamente disponibilizado a quase seis milhões de pessoas a partir do próximo mês. Veja a seguir o cronograma de pagamento:

NIS final: Data de pagamento: 1 17/06 2 20/06 3 21/06 4 22/06 5 23/06 6 24/06 7 27/06 8 28/06 9 29/06 0 30/06

Essa iniciativa tem um impacto significativo na vida das famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras para arcar com o custo do gás de cozinha, um item essencial para a preparação de alimentos. O Auxílio Gás proporciona um alívio financeiro e contribui para a segurança alimentar dessas famílias, permitindo que elas utilizem seus recursos financeiros limitados para outras necessidades básicas.

Veja como receber o benefício

Para receber o Vale-Gás as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único. Para facilitar esse processo, é possível realizar um pré-cadastro online utilizando o aplicativo do CadÚnico, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Após a conclusão do pré-cadastro, é preciso comparecer a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em um prazo de até 120 dias para finalizar a inscrição, levando consigo todos os documentos exigidos.

É válido mencionar que os documentos necessários para receber o Auxílio Gás podem variar de acordo com a situação de cada grupo familiar. No entanto, geralmente são solicitados o CPF de todos os membros da família, carteira de identidade (RG), comprovante de residência e comprovante de renda.

Além da renda, existem grupos específicos que têm prioridade no acesso ao Auxílio Gás. Entre esses grupos, podemos citar mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Essa prioridade é definida como forma de amparar aqueles em situações de maior vulnerabilidade. É possível obter mais informações sobre o benefício nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.