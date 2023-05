Preparando-se para a Segunda Fase dos Vestibulares: Dicas e Truques

A maioria dos vestibulares brasileiros é aplicado em duas fases diferentes e, normalmente, apenas uma parcela dos estudantes é convocada para a segunda fase.

Nós sabemos que ser aprovado para a segunda fase de um vestibular certamente é uma grande conquista, já que muitos estudantes são eliminados logo na primeira parte. Mas, a preparação para a segunda fase também poderá ser crucial para a sua aprovação no processo seletivo de seu interesse.

Tenha em mente que existem diversas maneiras diferentes de se preparar para uma prova de segunda fase. Independentemente da estratégia que você irá usar, algumas dicas são podem ser aplicadas em todos os métodos.

Para te ajudar a turbinar a sua preparação, o artigo de hoje separou algumas dicas para que você entenda como se preparar para a segunda fase dos principais vestibulares brasileiros. Vamos conferir!

Resolva provas anteriores

Uma boa estratégia para se preparar para a segunda fase dos vestibulares é usar edições anteriores das provas para estudar.

Com as provas passadas, você poderá simular as questões do exame de forma realista, o que permitirá uma preparação adequada para enfrentar as perguntas. Lembre-se de que as questões da segunda fase dos vestibulares possuem algumas peculiaridades e que, assim, é importante que você entenda e analise a estrutura das perguntas como parte da sua preparação.

A importância dos exercícios

Independentemente de qual seja a universidade ou o curso para o qual você está estudando, resolver exercícios com certeza irá te ajudar a se preparar da melhor maneira possível.

Tenha em mente que resolver exercícios já é uma estratégia muito eficaz de estudos para a segunda fase dos vestibulares, pois além de colocar em prática aquilo que você sabe, você ainda consegue revisar conteúdos que pode ter esquecido com o tempo.

Revise aquilo que foi estudado

Você provavelmente não tem muito tempo para se preparar antes da sua prova de segunda fase. Dessa forma, é importante saber administrar o seu tempo de estudos, com um foco em revisar ao máximo os conteúdos já estudados.

Não é interessante tentar aprender conteúdos novo, uma vez que, com isso, você poderá esquecer aquilo que sabe, além de não conseguir fixar completamente o novo conteúdo que está tentando aprender.

Foque nas matérias com mais peso



Nas provas de segunda fase, dependendo do seu curso e também do processo seletivo, cada matéria pode adquirir um peso diferente dentro do cálculo da sua pontuação. Por exemplo, se você quer estudar Engenharia Química na universidade, é possível que matemática e química tenham mais peso na sua prova. Dessa maneira, é fundamental que você foque em estudar as matérias com maior peso na segunda fase.

A importância dos resumos

No momento de preparação para a segunda fase dos vestibulares, é normal que você já tenha estudado por um longo período de tempo. Assim, não é interessante voltar do começo e estudar os conteúdos já vistos de novo.

Uma ótima opção para estudar durante esse período é fazer resumos com os principais tópicos de cada disciplina cobrada na prova da sua segunda fase. Por meio dessa estratégia, você consegue otimizar o seu tempo e não precisa rever todo o conteúdo de novo, mas apenas os assuntos essenciais.

Tente testar modelos novos de resumos também que você nunca usou antes. Mapas mentais são excelentes, por exemplo.

Evite revisões muito longas

Revisar um conteúdo deve ser uma atitude breve e que possui o objetivo de revisar um determinado assunto com para fixar o que já foi estudado.

Dessa forma, você não deve passar muito tempo do seu dia revisando nessa reta final: poucas horas por dia são suficientes para revisar para a sua prova. Repita esse período de estudos pelo tempo necessário.

Monte um plano de estudos

Na reta final da sua preparação, você pode ter pouco tempo disponível para a sua preparação. Dessa forma, é importante que você monte um plano de estudos para que você consiga ter certeza de que irá revisar todos os conteúdos que precisa para ir bem na sua prova.