“Preparando-se para o ENEM 2023: Principais Assuntos de Atualidades que podem ser Cobrados”.

Todos nós sabemos que a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, propõe para os candidatos questões sobre eventos extremamente atuais que impactaram o Brasil e o mundo em questões de atualidades e também em perguntas interdisciplinares.

É claro que a edição de 2023 não será diferente: a prova irá trazer questões sobre as chamadas “atualidades”.

Dessa maneira, para te ajudar a enfrentar as questões de atualidades da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo com alguns dos eventos atuais que podem ser cobrados no ENEM 2023. Confira!

As mudanças climáticas

As mudanças climáticas estão sempre entre os assuntos que nunca saem de pauta e que geram preocupação em países de todo o mundo há décadas.

O ENEM pode incluir questões de atualidades sobre o aumento das temperaturas e do nível do mar e o derretimento das geleiras em diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. Todas essas situações são consequências do aquecimento global que está acontecendo no atual momento.

No Brasil, as mudanças climáticas têm impactado diretamente com o meio ambiente, a economia e a sociedade brasileira. As queimadas no Pantanal e a crise hídrica são exemplos de como as mudanças climáticas está afetando o país.

Além disso, o Brasil é um dos principais emissores de gases do efeito estufa do mundo, o que tem gerado debates acerca da responsabilidade brasileira na luta contra o aquecimento global.

Pandemia de Covid-19

Todos nós sabemos que a pandemia de Covid-19 provocou, desde o ano de 2020, um impacto significativo em todo o mundo. Dessa maneira, a prova do ENEM pode cobrar questões sobre o tema de formas variadas.

É importante que você compreenda não apenas os aspectos médicos e científicos do vírus, como a transmissão, os sintomas e as medidas de prevenção, mas também as implicações sociais, econômicas e políticas provocadas pela pandemia.

Dessa maneira, busque informações sobre questões relacionadas à distribuição desigual de vacinas, desafios no sistema de saúde, impacto nas atividades econômicas, como o trabalho remoto e a educação à distância (EaD), e as consequências da pandemia na sociedade.



As Fake News

O termo “fake news” está sempre circulando na internet, nos meios de comunicação, nas revistas, etc. De fato, ele é um dos assuntos mais comentados e discutidos por especialistas há alguns anos e pode, justamente por isso, ser abordado por questões de atualidades dos vestibulares e do ENEM.

O termo é uma expressão do inglês que pode ser traduzida como “notícias falsas”. Esse tipo de notícia é divulgada como se fosse real para manipular pessoas.



Esse fenômeno é caracterizado pela rápida divulgação das notícias, que acontece principalmente por meio do uso Internet e de aplicativos. Nos últimos anos, o fenômeno passou a ser um problema em todo o mundo, incluindo o Brasil, uma vez que a divulgação de fake news pode provocar consequências graves.

Movimento Black Lives Matter (BLM)

O Movimento Black Lives Matter, criado no ano de 2013, assumiu um grande protagonismo em 2020, após a morte de George Floyd, nos Estados Unidos.

O movimento assumiu um papel extremamente importante em todo o mundo no ano de 2020, liderando os protestos causados pela morte de de George Floyd, homem negro estadunidense que faleceu após ser asfixiado por um policial, também americano.

É importante destacar que as redes sociais tiveram um papel extremamente importante na disseminação do movimento Black Lives Matter, bem como dos protestos que foram organizados pelos membros e apoiadores do BLM.

O agronegócio no Brasil

O termo “agronegócio” define atividades agrícolas e pecuárias que envolvem as cadeias produtivas. No Brasil, o agronegócio é um setor fundamental para a economia, sendo um dos principais responsáveis pela riqueza e pelo desenvolvimento da economia do país.

Contudo, o agronegócio também possui aspectos negativos, normalmente abordado por questões de atualidades. De forma geral, uma das principais críticas diz respeito ao impacto ambiental provocado pela atividade, especialmente o desmatamento e a degradação dos solos. Na atualidade, afirma-se a necessidade da adoção de práticas sustentáveis e responsáveis dentro da agropecuária para minimizar os impactos negativos do agronegócio e permitir que ele continue beneficiando a economia brasileira.