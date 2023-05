Presidente da Endeavor sugere a possibilidade de que o próximo acordo de transmissão do UFC possa se espalhar por várias redes

Seja na FOX ou na ESPN, o UFC tem sido fiel a um único parceiro de transmissão nos últimos 12 anos. Agora, o próximo acordo da promoção pode se espalhar por várias redes.

Isso é de acordo com o presidente e diretor de conteúdo da Endeavor, Mark Shapiro, que abordou o assunto durante a conferência global de tecnologia, mídia e comunicações do JP Morgan na quarta-feira.

Enquanto Shapiro elogiou o relacionamento atual que o UFC compartilha com a ESPN com seu enorme contrato de sete anos para transmissões lineares, digitais e pay-per-view, ele admitiu que o preço sempre servirá como o maior fator determinante para quaisquer negociações futuras nesses acordos de direitos. .

“Estamos muito felizes por estar com uma plataforma [at ESPN]qual é [owned by] a Walt Disney Company”, disse Shapiro. “Eles foram incríveis para o UFC e nós fomos incríveis para eles. Quando eles precisam de algo, Dana White faz acontecer em dois segundos, e quando precisamos de algo, eles trabalham conosco em todo o mundo, agora que obviamente agora têm mais presença internacional devido à aquisição da FOX do que qualquer outro parceiro que já já esteve envolvido. Então é uma ótima história.

“Mas seu objetivo é maximizar o preço, vamos ser claros sobre isso. Em qualquer renegociação que Nick Khan esteja fazendo na WWE, seu objetivo é maximizar o preço. Nosso objetivo com o UFC é maximizar o preço.”

Claro, a Endeavor está quase fechando um acordo que combinaria o UFC e a WWE em uma empresa de capital aberto, embora isso não signifique que as duas promoções serão vinculadas para futuros acordos de direitos de transmissão.

A programação de eventos ao vivo continua sendo um grande atrativo para as classificações, bem como à prova de balas para as tendências em mudança nos serviços de cabo, satélite e streaming, e redes como a ESPN ou canais como o Amazon Prime Video estão dispostos a pagar um preço premium por esses pacotes.

Por exemplo, a NBA tem desfrutado de altas classificações durante os playoffs de 2023, o que só aumentará o valor da liga durante as negociações de um novo acordo de transmissão. No momento, a NBA tem apenas dois grandes parceiros de transmissão, mas Shapiro abordou os rumores de que o número poderia se expandir para quatro sob o novo acordo porque a liga entende que buscar o maior acordo possível é realmente o que mais importa.

“Claro, o parceiro é importante”, disse Shapiro. “Claro, a plataforma é importante. Claro, onde você coloca sua marca para que ela seja vista pelo maior número possível de fãs é importante. Mas o preço é o primeiro.

“Se isso significa que você vai se dividir em dois parceiros como a NBA tem agora, ou quatro como eles supostamente podem ter no futuro, faça funcionar. Você descobre isso.

Shapiro apontou a NFL como o principal exemplo de que dividir um acordo de transmissão em várias redes não é apenas factível, mas pode levar a ainda mais sucesso ao longo do tempo.

A NFL, que possui o maior acordo de transmissão de televisão por uma ampla margem, tem parcerias com redes como FOX e CBS, bem como Monday Night Football na ESPN e Thursday Night Football agora exclusivamente no ar no Amazon Prime Video.

Os fãs ainda se aglomeram em todos esses canais diferentes para assistir à NFL, e Shapiro espera que o mesmo aconteça com o UFC ou qualquer outro esporte com um público leal e dedicado.

“A NFL é o modelo para isso”, disse Shapiro. “Eles não machucaram nada – FOX, CBS, NBC, ESPN. E eu ouvi aqueles gritos quando estava na ESPN, ‘Oh, eles não podem ir para a NBC. Oh, eles não podem adicionar uma noite de quinta-feira [game]. Oh, eles estão diluindo. Oh, há muitos parceiros, Oh, eles não podem se promover. Ah, eles se odeiam. Não é um ecossistema.’

“Bem, eles fizeram funcionar para um ecossistema e sua audiência nunca foi tão forte.”