Presidente do BKFC antecipa próximo card marcado para setembro: ‘Não seremos aquela maravilha de um hit’

Na sequência de um card bem-sucedido do BKFC 41 em Denver, a principal promoção de esportes de combate agora tem como alvo setembro para seu próximo card importante.

Isso é de acordo com o presidente do BKFC, David Feldman, que viu a organização lançada pela primeira vez em 2018 subir a novos patamares no verso de um card encabeçado por Mike Perry finalizando o ex-campeão do UFC Luke Rockhold, bem como uma briga de ida e volta entre Eddie Alvarez e Chad Mendes. A superestrela do UFC Conor McGregor também compareceu ao evento e até subiu no ringue com um título do BKFC sobre o ombro para um confronto direto com Perry.

As estrelas certamente se alinharam para o BKFC naquela noite, mas Feldman diz que a promoção precisa aproveitar o momento, e é por isso que ele agora está começando a organizar outro evento marcante para setembro.

“Estamos preparando uma superluta aqui em setembro, espero que seja ainda maior do que a que acabamos de fazer em Denver”, disse Feldman ao MMA Fighting. “Queremos manter o ritmo. Eu não quero ser a promoção onde é como, ‘Só houve uma promoção e acho que é o BKFC que já fez algo assim antes, mas eles vão continuar ou serão a maravilha de um hit? ‘ Não seremos aquela maravilha de um só sucesso.

“Estamos jogando tudo o que temos nisso e achamos que podemos ter uma ótima corrida pelo BKFC nos próximos três a cinco anos.”

Feldman brincou anteriormente que o BKFC estava em negociações sobre um possível acordo de televisão que levaria a promoção a um público muito mais amplo do que apenas a transmissão de grandes eventos em pay-per-view.

Embora grandes eventos como o BKFC 41 ocorram apenas algumas vezes por ano, a promoção ainda coloca cartas várias vezes por mês, incluindo o recente cartão BKFC 43 na última sexta-feira, o que apenas adoçaria o pote para um acordo de direitos de transmissão.

No que diz respeito ao card em setembro, Feldman diz que está trabalhando para garantir alguns novos nomes para se misturar com a lista atual do BKFC, o que ajudará a transformar o evento em algo ainda maior, com planos de possivelmente enfrentar um novo estado em o mesmo tempo.

“Se tudo correr bem esta semana, será um novo estado que será um motor de agulha para nós”, disse Feldman. “Tivemos duas superlutas, diga-se de passagem, no BKFC 41. Essa terá quatro [superfights]. Ele será empilhado de cima para baixo. Estamos fazendo muitas coisas realmente boas com este. Acho que vai ser o nosso evento mais assistido de todos os tempos.

“Não posso citar nomes porque estamos em tantas direções diferentes desde o BKFC 41 que não tivemos a chance de fechar tudo, mas apenas as conversas que estamos tendo sobre isso, serão o maior evento que já fizemos de longe, muito maior do que Denver e acho que é aquele que realmente nos coloca no mapa.

Feldman reconhece que o BKFC 41 foi potencialmente um divisor de águas para a promoção, então ele realmente quer entregar outro card que fará todo o mundo dos esportes de combate vibrar novamente.

“Eu digo isso com muitos eventos diferentes, este vira a esquina ou este vira a esquina – [BKFC 41] certamente virou a esquina para nós de uma forma muito, muito positiva”, disse Feldman. “Mas temos que manter o ritmo.

“Não podemos desacelerar, não podemos parar e, por causa disso, acho que este grande evento que teremos em setembro significará o mundo para o BKFC.”