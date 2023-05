Previdência Social: Quais pagamentos federais podem estar em risco se o governo cumprir seu teto de dívida?

Tele Governo dos Estados Unidos brinca com fogo desde o início da pandemia de Covid-19, os idosos serão os primeiros a sentir as consequências desse comportamento. Eles têm imprimido dinheiro e alimentado uma inflação histórica de proporções épicas durante a maior parte dos últimos três anos. Se essa tendência continuar, a inflação fará com que o governo não pague todas as suas contas pela primeira vez na história moderna. Presidente Joe Biden e os republicanos da Câmara precisamos chegar a um acordo que aborde o teto da dívida em breve ou as questões passarão para os meios de subsistência das pessoas. Há um cenário em que o Departamento do Tesouro não terá dinheiro suficiente para cumprir as obrigações do país já em 1º de junho.

Seguro Social os pagamentos serão um dos programas afetados primeiro, que valem cerca de US$ 25 bilhões. Esses pagamentos estão programados para serem enviados até 2 de junho, pagamentos que tendem a ir para os mais velhos e vulneráveis ​​dos cerca de 66 milhões de pessoas que já estão aposentadas. Esses pagamentos também vão primeiro para trabalhadores com deficiência e outros dentro do programa de direitos. Estamos falando de pessoas que começaram a receber seus cheques antes de maio de 1997. Além disso, os pagamentos de pessoas que se inscreveram recentemente só sairão nos dias 14, 21 e 28 de junho. Tudo depende do dia do mês em que você nasceu.

Esse impasse do teto da dívida tem solução?

Como

No momento, esse grande problema ainda não foi resolvido e provavelmente levará muito tempo para ser resolvido. Esses benefícios de que estamos falando podem muito bem ser adiados, junto com todos Seguro Social contracheques que geralmente vão para trabalhadores federais e militares. Outros programas que também podem ser afetados são Medicare, Medicaid, construção de rodovias, educação e muito mais. São muitos os idosos que já começaram a se preocupar com a situação, principalmente com a proximidade do prazo. Todos permaneceremos vigilantes sobre o que acaba acontecendo com essa questão do teto da dívida que ameaça a própria estrutura da sociedade americana.