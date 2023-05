Previsões do UFC 288 – Luta de MMA

Para Aljamain Sterling, há mais em jogo do que apenas seu título.

“Funk Master” parte para a terceira defesa seguida de seu cinturão peso-galo ao enfrentar o retorno de Henry Cejudo na luta principal do UFC 288, uma luta que parece adequada dada a estranha trajetória de Sterling na liderança até o momento.

Depois de ganhar o título de Petr Yan por desqualificação (o único lutador a adquirir um cinturão do UFC dessa forma), Sterling venceu por decisão dividida estreita em sua revanche e recebeu pouco crédito por passar por TJ Dillashaw comprometido. Agora ele enfrenta um ex-campeão de duas divisões que está saindo da aposentadoria após três anos afastado. Mesmo com uma vitória, é impossível adivinhar como será o reinado de Sterling após este.

Para Henry Cejudo, ele está jogando com o dinheiro da casa. O medalhista de ouro olímpico passou direto por uma linha de contendores carregada em uma chance pelo título e já está em busca de uma superluta com o campeão dos penas Alexander Volkanovski. Ninguém entra no octógono querendo perder, mas se Cejudo ficar aquém de seus ambiciosos planos de retorno, ele pode simplesmente aproveitar seu dia de pagamento e retornar à vida civil e ninguém saberá; se ele vencer, o autoproclamado “Rei do Cringe” poderá levar sua atuação a um nível totalmente novo e insuportável.

Em outra ação do card principal, Gilbert Burns e Belal Muhammad se enfrentam em uma luta que deve tornar o vencedor o candidato nº 1 ao título dos meio-médios, os pesos-palha Jessica Andrade e Yan Xiaonan também competem em uma luta com implicações de título, Movsar Evloev assume o short – observe o substituto Diego Lopes, e o ás do grappling Kron Gracie retorna de uma pausa de mais de 1.300 dias para lutar contra Charles Jourdain em uma luta peso-pena.

O que: UFC 288

Onde: Centro Prudential em Newark, NJ

Quando: Sábado, 6 de maio. O card começa com uma parte preliminar de três lutas no ESPN+ às 18h30 ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ESPN e ESPN+ começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Aljamain Sterling (1) contra Henry Cejudo

Eu escolhi contra Aljamain Sterling em suas duas últimas defesas de título e é hora de aprender minha lição. Ele se manteve afiado como um campeão ativo enquanto Henry Cejudo estava de férias, o que lhe dá uma grande vantagem aos meus olhos. Sim, acabamos de ver Jon Jones retornar de uma longa pausa para ganhar o título dos pesos pesados ​​do UFC de forma dominante, mas Cejudo não é Jones.

Assim como com TJ Dillashaw, acho que as pessoas ficarão surpresas com o quão maior Sterling é do que Cejudo na noite da luta. Sterling está na extremidade maior da escala do peso galo, enquanto Cejudo é um peso mosca natural, então o tamanho é um fator aqui, mais ainda em como afeta a trocação em oposição ao grappling. Grande parte das trocas acontecerão à distância e isso favorece Sterling, que tem mostrado que pode causar dano à distância mesmo que falte suas combinações.

A diferença de tamanho também afetará o wrestling, já que a força de Sterling o torna difícil de derrubar. Por outro lado, também não espero que ele consiga colocar Cejudo nas costas, mas colocar Cejudo nas costas é outra questão. Procure Sterling para tentar intimidar Cejudo contra a cerca quando Cejudo diminuir a distância e surpreender o olímpico ao derrotá-lo nas tentativas de estrangulamento.

Muito disso é mais fácil dizer do que fazer, é claro, porque Cejudo é muito habilidoso e tem um QI de luta incrível. Sterling terá dificuldade em aumentar sua agressividade porque Cejudo o encaixotará se ele avançar irresponsavelmente. E embora não seja fácil para Cejudo derrubar Sterling, não é impossível. Ter que respeitar o ataque de wrestling de Cejudo retardará os ataques de Sterling.

Por mais que eu tenha reclamado sobre Cejudo receber uma disputa de título imerecida, isso tem tudo para ser uma partida de xadrez fascinante e espero que se desenvolva magistralmente ao longo de cinco rodadas, com Sterling conquistando uma vitória por decisão competitiva.

Escolha: libras esterlinas

Belal Muhammad (6) vs. Gilbert Burns (5)

Belal Muhammad, esta é a sua hora.

Por um momento, vamos deixar de lado o debate sobre se esta luta realmente tem o número 1 em jogo ou se foi apenas colocada neste card por conveniência após o adiamento do evento co-principal original entre Charles Oliveira e Beneil Dariush. Em vez disso, vamos nos concentrar em como isso deve ser uma vitrine fantástica para os dois homens.

Muhammad foi muito criticado no passado por algumas vitórias esquecíveis por decisão, o que é justo, mas acredito que ele mostrou outro nível de ofensa em suas últimas lutas. Aos 34 anos, suas habilidades alcançaram seu talento e é agora ou nunca para ele mostrar que pertence ao top 5 da discussão dos meio-médios, o que é adequado, já que agora ele enfrenta o nº 5 Gilbert Burns.

Burns é um modelo de como alguém pode alterar o curso de suas carreiras com uma mudança estratégica de peso, já que ele tem sido fantástico desde que se comprometeu com 170. Antes de sua derrota para Khamzat Chimaev e a ascensão de Leon Edwards, Burns estava firmemente posicionado como meu número 2 meio-médio, então acredite em mim quando digo que escolher Muhammad para vencê-lo é um grande voto de confiança para o nativo de Chicago.

Habilidade por habilidade, você pode argumentar fortemente que Burns é o melhor lutador, mas o fato de serem cinco assaltos inclina as chances a favor de Muhammad para mim. Ele é uma máquina de cardio e se puder evitar as primeiras blitzes de Burns (lembre-se, Muhammad foi finalizado uma vez em 26 lutas), então ele parecerá ainda melhor à medida que a luta avança. Quando Burns começa a caçar cabeças e fazer homeruns nas últimas rodadas, Muhammad mantém uma dieta constante de simples e duplas para frustrá-lo.

Esses acertos se somam e, eventualmente, Muhammad circulará pelas bases o suficiente para vencer uma decisão e não deixará dúvidas de que uma chance pelo título está em seu futuro.

Escolha: Maomé

Jessica Andrade (3) vs. Yan Xiaonan (7)

Este confronto, por outro lado, deve estar na frente e no centro da discussão dos contendores peso-palha.

Com relação a Rose Namajunas, que tem duas vitórias sobre a atual campeã Zhang Weili, a categoria não vê a hora do retorno dela e Zhang precisa de uma desafiante. Você não precisa procurar muito além de Jessica Andrade, a mulher que Zhang derrotou para conquistar seu primeiro título, e Yan Xiaonan, a compatriota de Zhang.

Por mais impressionante que Andrade tenha se destacado em duas categorias de peso, é em 115 que sua próxima oportunidade de título deve acontecer. Nesta categoria, a potência brasileira só perdeu para Zhang, Namajunas (que ela também já derrotou) e Joanna Jedrzejczyk, então nada mais justo que Yan passe por Andrade para conquistar seu primeiro título. Andrade é uma motosserra, não importa o peso que ela está competindo e se Yan quiser ir martelar e tenaz com ela, pode ser uma noite curta para o contendor chinês.

Onde Yan pode vencer essa luta é com golpes táticos e precisos, que por acaso é sua especialidade. Ela tem mãos rápidas e ataca com volume e precisão, seja avançando ou contra-atacando. Ela também tem um ótimo cardio, o que pode lhe dar vantagem se for uma luta de 15 minutos em ritmo acelerado.

No final, eu tenho que ir com Andrade por causa de sua habilidade de finalização, embora seja possível que Yan possa fazer uma impressão de Jedrzejczyk o suficiente para ganhar uma decisão. Meu dinheiro está em Andrade dominando-a com força e marcando um nocaute no segundo round.

Escolha: andrade

Movsar Evloev (10) x Diego Lopes

Alerta de confronto mutante!

Este lugar no cartão originalmente pertencia a Bryce Mitchell e Jonathan Pearce, mas Movsar Evloev foi chamado para substituir um Pearce ferido em curto prazo e uma lesão de Mitchell precipitou uma chamada ainda mais curta para o estreante Diego Lopes. Então Mitchell vs. Pearce se transformou em Evloev vs. Lopes. Você tem que adorar.

Crédito para Lopes por aceitar uma luta contra um adversário top 10 com menos de uma semana de antecedência, um risco que pode compensar se ele conseguir a maior virada do card, mas também pode levar sua carreira no UFC a um começo ignominioso se ele é brutalizado por Evloev como esperado.

Isso não é desrespeito ao experiente Lopes, mas Evloev simplesmente lutou e se destacou contra uma classe significativamente superior de competição do que Lopes. Ele é um atleta plus que mistura muito bem a trocação e o wrestling e, desde que não perca o Lopes, leva a luta do jeito que ele quer.

A única questão é se ele pode finalmente ganhar uma finalização indescritível no UFC, o que eu acho que ele faz no primeiro ou no segundo round.

Escolha: Evloev

Kron Gracie vs. Charles Jourdain

Charles Jourdain é a escolha mais experiente aqui, com experiência na juventude e no MMA ao seu lado. Vimos como Kron Gracie lutou contra Cub Swanson e, embora Jourdain não seja Swanson, ele tem a trocação para tornar a recuperação de Gracie dolorosa se ele não conseguir levar Jourdain ao chão.

Já se passaram três anos e meio desde que vimos Gracie lutar e pouco ouvimos falar dele nesse ínterim. Ele nem participou de nenhuma competição oficial de grappling. Henry Cejudo lutou mais recentemente que Gracie! Se ele está falando sério sobre lutar novamente, ele tem que se concentrar em seus pontos fortes e não parecer que está fazendo um teste para ser um boxeador influenciador. Apenas faça o jiu-jitsu, Kron.

Ele vai ter que melhorar as quedas se quiser forçar essa luta para o chão e não acredito que o Jourdain esteja suscetível a esse jogo. Gracie não é uma galinha da primavera aos 34 anos com muito desgaste nos esportes de combate, então ficará mais difícil para ele impor sua vontade na luta à medida que a luta avança.

Entendo a intriga em torno de Gracie, pois seu grappling é realmente uma beleza, mas sua incapacidade de misturar as artes marciais de maneira eficaz será sua ruína aqui. Jourdain vence Gracie por pontos ou possivelmente o elimina no terceiro.

Escolha: Jordânia

Preliminares

Drew Dober derrotou. Matt Frevola

Kennedy Nzechukwu derrotou. Devin Clark

Khaos Williams derrotou. Rolando Bedoya

Marina Rodríguez (6) def. Virna Jandiroba (12)

Braxton Smith derrotou. Parker Porter

Ikram Aliskerov derrotou. Phil Hawes

Cláudio Ribeiro def. Joseph Holmes