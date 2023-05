Previsões do UFC Charlotte – MMA Fighting

Jailton Almeida tem um adversário difícil e um mundo de possibilidades pela frente.

Em primeiro lugar, Almeida tem a difícil tarefa de superar o peso-pesado Jairzinho Rozenstruik na luta principal do UFC Charlotte, no sábado. Rozenstruik representa um grande avanço na competição para Almeida, que enfrentou adversários no UFC até agora. Caso Almeida faça o mesmo com Rozenstruik, os sonhos do brasileiro pelo título do UFC podem se tornar realidade mais cedo ou mais tarde.

O atual campeão peso-pesado Jon Jones está prestes a fazer sua primeira defesa de título contra Stipe Miocic, mas “Bones” já mencionou a possibilidade de aposentadoria assim que a questão for resolvida. Nesse caso, um título vago estaria em disputa – e você pode apostar que um Almeida estaria na frente e no centro de uma das vagas de desafiante.

Ou talvez Jones fique por aqui para tentar quebrar o recorde consecutivo de defesas de título dos pesos pesados ​​(são apenas três, atualmente detido por Miocic). Ele precisará alinhar alguns corpos quentes e Almeida pode fazer a lista de convidados. Além disso, Jones certamente gostaria de ser o homem a desligar o trem da propaganda de Almeida.

E então sempre há a possibilidade de Jones vencer Miocic e ficar um pouco parado, necessitando da criação de um cinturão interino pelo qual Almeida poderia disputar, mas essa é a opção mais blá.

O UFC está colocando os holofotes em Almeida e Rozenstruik, indo tão longe a ponto de bater uma luta entre os meio-pesados ​​entre Anthony Smith e Johnny Walker do evento principal para o co-principal. Acrescente o fato de que este card está sendo transmitido pela ABC e é justo dizer que este será um divisor de águas na carreira de Almeida, ganhe ou perca.

Em outra ação do card principal, o invicto meio-médio Ian Machado Garry enfrenta um duro teste em Daniel Rodriguez, os promissores meio-pesados ​​Carlos Ulberg e Ihor Potieria se enfrentam, e Alex Morono e Tim Means tentam abrir o show com uma briga meio-médio.

O que: UFC Charlotte

Onde: Spectrum Center em Charlotte, NC

Quando: Sábado, 13 de maio. O card preliminar de seis lutas começa às 12h ET na ESPN e ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 15h ET na ABC e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Jairzinho Rozenstruik (13) vs. Jailton Almeida (9)

Embora o palco esteja montado para Jailton Almeida aparecer aqui, Jairzinho Rozenstruik oferece alguns desafios necessários para o furioso brasileiro.

Por um lado, Rozenstruik joga bombas lá. De seus sete nocautes no UFC, quatro ocorreram em menos de 30 segundos. Se ele for capaz de colocar as mãos em você, está feito, puro e simples. Seu poder está em outro patamar do que Almeida enfrentou até agora no UFC, com relação a Shamil Abdurakhimov, Anton Turkalj e Parker Porter.

Almeida raramente é atingido, mas lembre-se, há uma grande diferença entre derrubar seus oponentes antes que eles possam dar um soco e ter uma defesa de ataque real e sustentável. Se Almeida tiver algum problema para derrubar Rozenstruik, ele terá que mostrar alguma perspicácia em pé ou será o fim para ele.

Felizmente para Almeida, é improvável que sua defesa ou cardio sejam testados no sábado. Ele é um grappler tão explosivo e Rozenstruik não é exatamente o peso pesado mais ágil que existe, então assim que Almeida encontrar uma abertura para derrubá-lo, ele o fará. Rozenstruik pode sobreviver no chão, mas assim como Almeida nunca enfrentou alguém com a força de soco de Rozenstruik, Rozenstruik nunca enfrentou alguém com o jogo de finalização de Almeida.

Rozenstruik fará o possível para se livrar dos problemas, mas eventualmente Almeida aumentará o ataque e finalizará com um estrangulamento ou um ground and pound. Direi que Almeida entrega a Rozenstruik sua primeira derrota por finalização, apenas por pontos extras de estilo.

Escolha: Almeida

Anthony Smith (8) vs. Johnny Walker (11)

Demorou algumas lutas, mas agora estou convencido de que a combinação Johnny Walker-SBG Ireland é vitoriosa. Os primeiros retornos não foram promissores, já que o animado WWalker parecia sem inspiração nas derrotas para Thiago Santos e Jamahal Hill, mas as finalizações de Paul Craig e Ion Cutelaba no primeiro round indicam que o time está descobrindo as coisas. Pode ser apenas o talento natural de Walker brilhando novamente, mas prefiro acreditar que o técnico John Kavanagh o ajudou a levar seu jogo para o próximo nível.

Será o suficiente para superar o testado em batalha Anthony Smith? “Lionheart” é um lutador extremamente completo e vimos Walker lutar com oponentes no passado que têm várias maneiras de tirá-lo de seu jogo. Enquanto Smith gosta de brigar, ele também pode frustrar Walker com uma abordagem de queda pesada. É aqui que veremos se Walker realmente amadureceu ou se sua inconsistência do passado continua a atormentá-lo.

Tenho Walker nocauteando Smith no segundo round, mas se você é fã de Smith, deve adorar essa previsão. Eu escolhi Smith para perder suas últimas quatro lutas e ele está 3-1 nessas lutas, com todas as três vitórias vindo por finalização no primeiro round. Provar que estou errado de novo!

Escolha: andador

Daniel Rodrigues vs. Ian Machado Garry

Eu amo este teste para Ian Machado Garry. Estou definitivamente surpreso que ele seja um grande favorito (pairando em torno de -300 no DraftKings), mas isso tem muito a ver com sua enorme promessa e Daniel Rodriguez vindo de uma derrota feia e uma controversa vitória por decisão dividida sobre Li Jingliang.

Com apenas 25 anos de idade, Machado Garry fez jus ao seu considerável hype até agora, mostrando excelente alcance, durabilidade e bons instintos de finalização. Ele teve o queixo testado na última luta contra Song Kenan, o que deve ser uma lição importante para ele, que tem tendência a deixar o queixo erguido. Ele pode se safar por causa de seu atletismo, mas é um erro que veteranos como Rodriguez podem e irão capitalizar.

O timing preciso e as mãos mais pesadas de Rodriguez são o motivo pelo qual estou inclinado em sua direção neste confronto. Em sua derrota mais recente, Rodriguez interveio em cima da hora, o que não deve ter sido bom para ele, então, com um acampamento completo, espere que ele esteja muito mais preparado para o indescritível Garry.

Não será uma luta fácil para nenhum dos dois, mas tenho Rodriguez saindo com uma vitória por decisão apertada em seu cartel.

Escolha: Rodriguez

Carlos Ulberg vs. Ihor Potiéria

Falando em favoritos, Carlos Ulberg é um dos maiores neste card, marcando cerca de -400 no DraftKings. Depois de uma estreia decepcionante no UFC, o produto City Kickboxing impressionou com três vitórias consecutivas, incluindo um nocaute cirúrgico sobre Nicolae Negumereanu. Em seguida, o imprevisível Ihor Potieria.

Deve haver muitas trocas divertidas entre Ulberg e Potieria, com Ulberg trabalhando para controlar a distância e Potieria manobrando para incitar Ulberg a cometer um erro. Estou curioso para saber se Potieria estará disposto a comer alguns chutes para diminuir a distância ou se tentará vencer o Ulberg em seu próprio jogo. De perto, Potieria pode abrir opções para si mesmo, incluindo testar o grappling do forte, mas não testado, Ulberg.

Eu sinto outra virada aqui com Potieria derrubando Ulberg e abrindo suas defesas com golpes de chão para preparar uma finalização final.

Escolha: a cerâmica

Tim Means x Alex Morono

No programa de prévia do UFC Charlotte, nos perguntaram se é possível ver alguma aposentadoria no sábado com vários nomes veteranos em ação, incluindo Tim Means, Matt Brown, Court McGee, Douglas Silva de Andrade e Jessica-Rose Clark. Embora eu não espere que nenhum desses lutadores pare ainda, Means recentemente completou 39 anos e o meio-médio não é uma divisão em que os lutadores tendem a envelhecer como o vinho. Jogar Means lá com um oponente mais jovem e acelerado como Morono pode não dar certo.

Morono pode ser um valentão quando ele começa e eu estou prevendo que esta será uma abertura incrível com os dois caras dando seus licks antes que tudo esteja dito e feito. Eu apenas tenho a sensação de que Morono tem mais no tanque e, quando chegar a hora, ele será o único a aplicar mais punição ao longo de três rodadas.

A parte fácil é escolher este para ganhar a Luta da Noite. O vencedor, nem tanto. Mas eu vou Morono por decisão.

Escolha: Morono

Preliminares

Matt Brown derrotou. Court McGee

Karl Williams derrotou. perseguição sherman

Cody Stamann derrotou. Douglas Silva de Andrade

Ji Yeon Kim derrotou. Mandy Bohm

Gabe Green derrotou. batalha de Bryan

Tainara Lisboa def. Jessica-Rose Clark