Previsões do UFC Vegas 73 – Luta de MMA

A terceira oportunidade de encerramento de Mackenzie Dern pode ser o início de uma subida no ranking ou o início do fim de suas aspirações ao campeonato.

Nós provavelmente não deveríamos colocar também muito peso no evento principal do UFC Vegas 73 – que nem era um evento principal sete dias atrás, quando foi originalmente agendado para o UFC Vegas 72 – mas é justo dizer que Dern perdeu três das quatro lutas e foi 0-3 em lutas como atração principal colocarão um grande abalo em sua reputação de competidora. Ela está atualmente em 9º lugar no peso palha no MMA Fighting Global Rankings.

Angela Hill (nº 13) é a mulher certa para fazer essa diferença também. O peso palha mais ativo da história do UFC lutou contra vários nomes notáveis ​​até 115 libras e raramente foi uma saída fácil, independentemente da especialidade de seu oponente. Se ela conseguir manter a luta na luta, “Overkill” estará lambendo os beiços com a perspectiva de separar Dern por 25 minutos. E quem sabe, ela pode até fazer sua própria declaração de desafiante ao título.

Em outra ação do card principal, Edmen Shahbazyan busca ganhar impulso na divisão dos médios ao enfrentar Anthony Hernandez, Emily Ducote enfrenta o substituto de última hora Loopy Godinez em uma luta de 120 libras, Andre Fialho dá as boas-vindas a Joaquin Buckley na divisão dos meio-médios e os veteranos peso-leve Diego Ferreira e Michael Johnson se enfrentam.

O que: UFC Vegas 73

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 20 de maio. O card preliminar de sete lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 19h ET na ESPN+.

Mackenzie Dern x Angela Hill

Cinco rodadas podem ser benéficas para Mackenzie Dern aqui.

Como mencionei acima, é perfeitamente possível (pode-se argumentar, provavelmente) que Dern não consiga derrubar Angela Hill, o que a forçaria a uma árdua batalha de ataque que ela não está preparada para vencer. Embora Dern certamente esteja muito melhor em pé do que quando fez sua estreia no UFC há quatro anos, a trocação de Hill é muito avançada para ela. Dern acabaria esperando por um soco de sorte que não veio.

Então, estou escolhendo Dern porque estou confiante de que ela pode colocar Hill no chão e ela pode controlá-la lá e ela pode encontrar uma finalização. Essa é uma grande suposição, já que Hill reforçou consideravelmente sua defesa de quedas, mas os dons atléticos de Dern compensaram o que falta a ela no wrestling ofensivo. Não será fácil, mas ela acabará levando Hill ao chão.

Outra suposição que se deve fazer ao escolher Dern é que ela começará a utilizar mais golpes de solo quando estiver em posições dominantes, uma via de seu jogo que tem faltado e provavelmente lhe custou uma vitória contra Yan Xiaonan. Ela tem que fazer mais do que controlar Hill se quiser abri-la para uma finalização.

Dê-me Dern forçando seu caminho através de alguns golpes duros para levar a luta ao chão e batendo em Hill com uma chave de braço no segundo ou terceiro round.

Escolha: Dern

Edmen Shahbazyan x Anthony Hernandez

Eu estou indo com o grappler novamente neste confronto.

Bom em Edmen Shahbazyan para marcar uma vitória muito necessária em dezembro passado, aproveitando ao máximo um confronto marcante com Dalcha Lungiambula para quebrar um período de três anos sem derrotas. É importante ressaltar, porém, que essa façanha não respondeu a nenhuma pergunta sobre a maior fraqueza de Shahbazyan: sua defesa agarrada. Isso acontece para jogar com a força de Anthony Hernandez.

O que funciona a favor de Shahbazyan é que Hernandez é um lutador de alta pressão, o que pode deixá-lo aberto a um contra-ataque se Shahbazyan efetivamente administrar a distância. Hernandez apenas ataca, ataca e ataca, então se Shahbazyan puder resistir à tempestade, ele pode virar a mesa entre os avanços. Por mais que Shahbazyan tenha lutado às vezes, não há dúvida de que ele é um poderoso atacante e finalizador de lutas.

Eu simplesmente não vejo como Shahbazyan fica em pé por tempo suficiente para acertar aquele golpe decisivo. Hernandez levará a luta até ele e não desistirá até que tenha Shahbazyan nas costas. Em seguida, Hernandez irá despejá-lo para um nocaute técnico no ground and pound.

Escolha: hernandez

Emily Ducote contra Loopy Godinez

Em primeiro lugar, podemos jogar Loopy Godinez entrando em curto prazo fora da discussão, porque para Gordinez, isso é aviso normal. Ela está pronta para arrasar apenas dois meses após uma dura vitória sobre Cynthia Calvillo.

Com menos tempo para se preparar, espero que Godinez saia do portão. Isso significa problemas para Emily Ducote, que mostrou lampejos de poder de finalização com os pés, mas não se sai tão bem quando está com o pé atrás. Ducote deve tentar contra-atacar e frustrar Godinez. É mais fácil falar do que fazer, pois Godinez faz um excelente trabalho entrando e saindo enquanto ataca.

Se isso se transformar em uma luta de grappling, podemos enfrentar uma partida de xadrez, já que Godinez provavelmente será o único a marcar a queda, deixando Ducote lutando contra suas costas. Ducote tem um jiu-jitsu excelente, mas talvez não o suficiente para sufocar o jogo top de Godinez.

Acredito no estilo agressivo de Godinez e, embora possa não servir bem a ela em todas as lutas, acho que é demais para Ducote lidar. Godinez por decisão.

Escolha: Godinez

Andre Fialho vs. Joaquin Buckley

Este confronto é garantido para fabricar um nocaute espetacular. Mas qual lutador adicionará ao seu carretel de destaque.

Aposto no Joaquin Buckley. Uma mudança de volta para o meio-médio estava atrasada para “New Mansa”. Ele era competitivo em 185, mas você só pode desistir do tamanho por tanto tempo no nível do UFC. Aos 170, ele ainda terá uma vantagem de velocidade sobre grande parte da oposição e terá menos problemas para diminuir a distância para exibir seus golpes explosivos.

Andre Fialho foi uma boa história em 2022, já que fez cinco aparições no UFC e conquistou um par de bônus de Performance da Noite em suas duas vitórias. No entanto, ele ainda foi apenas 2-3 no ano passado, e seu estilo de luta não é tão eficaz quando seu oponente sabe como evitar ser cercado. Ele pode querer levar a luta para Buckley, mas depois de alguns contra-ataques fortes e chutes chamativos, Fialho pode querer uma abordagem mais comedida.

Ele não será capaz de se conter e, eventualmente, Fialho irá marchar em frente procurando uma combinação final de luta, apenas para acabar olhando para as luzes quando Buckley o acerta com algo do nada.

Escolha: Buckley

Diego Ferreira x Michael Johnson

No papel, eu sei que Diego Ferreira provavelmente tem vantagem sobre Michael Johnson habilidade por habilidade. De alguma forma, simplesmente não consigo conciliar isso com a má forma de Ferreira.

Não há nenhuma vergonha em perder para Mateusz Gamrot, Gregor Gillespie e Beniel Dariush, então Ferreira não deve ser eliminado apenas por causa disso. Mas ele tem 38 anos agora, com uma lista crescente de lesões, incluindo um problema na costela que o manteve fora de ação nos últimos 500 dias ou mais, e o relógio está correndo ruidosamente. Quanto resta ao lutador anteriormente classificado?

A mesma pergunta poderia ser feita a Johnson, apenas alguns anos mais novo que Ferreira, mas suas vitórias recentes (e uma derrota por decisão dividida para Mullarkey que facilmente poderia ter acontecido de outra forma) indicam que ele descobriu algo. Ele sempre teve ótimas mãos, uma forte base de wrestling e um QI afiado na jaula, mas nem sempre combina com ele. Eu sinto que está vindo junto.

O Ferreira vencerá esta se cair no chão, mas Johnson tem movimentação e defesa para evitar esse cenário. Depois de um processo de apalpação no primeiro round, é Johnson quem vai aumentar a intensidade no segundo round e afastar Ferreira com socos.

Escolha: Johnson

Preliminares

Viacheslav Borschev def. Maheshate

Karolina Kowalkiewicz derrotou. Vanessa Demopoulos

Orion Cosce def. Gilberto Urbina

Ilir Latifi def. Rodrigo Nascimento

Chase Hooper def. Nick Fiore

Natália Silva def. vitoria leonardo

Themba Gorimbo def. Takashi Sato