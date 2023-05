Princesa Diana teria roubado o show na coroação do rei Charles III, acredita ex-mordomo

Paul Burrel, princesa Dianaex-mordomo, disse que se a falecida princesa estivesse viva hoje, ela teria comparecido Rei Carlos IIIcoroação de e ofuscou todos lá. “Acho que ela teria ficado deslumbrante. Ela teria ofuscado a todos – para a raiva de alguns – mas ela teria feito isso com graça”, disse Burrell em entrevista ao GBNews. Ele acrescentou que “não teria pensado que ela deixaria passar tal evento”. Diana teria 61 anos na próxima coroação no sábado.

“Diana era um membro tão vociferante da família real”, disse Burrell. “Ela estava orgulhosa de seus filhos fazerem parte da família real e orgulhosa da monarquia.” Ele também disse que Diana “já teria seguido em frente” e esperançosamente “teria encontrado o amor” com outra pessoa.

Charles, que está prestes a ser coroado rei, é um homem que muitas pessoas associam a partir o coração da princesa Diana. jornalista do abc Deborah Roberts recentemente apontou que há sentimentos contraditórios sobre sua esposa, Camila Parker Bowles, que agora será referida como Rainha, não Rainha Consorte. Isso levou à sensação de que outra mulher está tomando o lugar de Diana ao lado do rei no trono.

Diana e Carlos se casaram em 1981, mas o casamento sofreu com a infidelidade de ambos – incluindo Camilla, com quem ele acabou se casando em 2005. O casal se separou em 1992 antes de finalizar o divórcio em 1996.

Filhos de Diana estarão ao lado do pai no sábado

Na próxima coroação, Príncipe William e a esposa dele Kate Middleton participará junto com seus três filhos. Enquanto isso, Príncipe Harry estará presente sem sua esposa, Meghan Markleque estará na Califórnia celebrando o filho Archiequarto aniversário de.

Embora a falecida princesa não esteja presente para assistir à coroação, sua memória continua viva e muitas pessoas ainda a têm em alta conta. princesa Diana foi um verdadeiro ícone e um membro amado da família real, e sua influência e legado continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo.