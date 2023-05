“Principais Vestibulares 2024: Lista de Livros Obrigatórios”

Confira quais são os livros que devem ser estudados para os vestibulares 2024

Alguns dos principais vestibulares do país possuem listas de livros obrigatórios como parte do conteúdo programático do vestibular. Essas obras podem ser abordados por questões de literatura e também por perguntas interdisciplinares dentro da prova.

As listas de livros obrigatórios são publicadas com antecedência para permitir que o candidato consiga se preparar antecipadamente para o vestibular, lendo e compreendendo todas as obras. Os vestibulandos devem ter em mente que ler e estudar as obras obrigatórias é muito importante para responder as questões sobre as mesmas nos exames.

Para te ajudar a turbinar a sua preparação e organização para as provas que estão por vir, o artigo de hoje separou um resumo com as listas de livros obrigatórios propostas por alguns dos principais vestibulares 2024 do país. Vamos conferir!

Fuvest – Universidade de São Paulo (USP)

Confira a lista de obras obrigatórias para o vestibular da USP, organizado pela Fuvest:

Quincas Borba, de Joaquim Maria Machado de Assis;

Alguma poesia, de Carlos Drummond de Andrade;

Angústia, de Graciliano Ramos;

Dois irmãos, de Milton Hatoum;

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Campo geral, de João Guimarães Rosa;

Mensagem, de Fernando Pessoa;

Nós matamos o cão tinhoso!, de Luís Bernardo Honwana;

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles.

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

A Unicamp também possui uma lista de leituras obrigatórias para a próxima edição do vestibular. Confira quais foram os livros selecionados:

Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll;

Seminário dos ratos, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

Casa velha, de Joaquim Maria Machado de Assis;

Carta de achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha;

Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane;

Olhos d’água, de Conceição Evaristo;

O Ateneu, de Raul Pompéia;

Tarde, de Olavo Bilac.

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina):

Descubra quais foram os livros selecionados pela comissão organizadora do vestibular da UFSC:

A alma encantadora das ruas, de João do Rio;

O ano em que meus pais saíram de férias, de Cláudio Galperin, Cao Hamburguer, Bráulio Mantovani e Anna Muylaert;

Úrsula, de Maria Firmina dos Reis;

O mez da grippe, de Valêncio Xavier;

Torto arado, de Itamar Vieira Júnior;

Velhos, de Alê Motta.

UFPR (Universidade Federal do Paraná)

A UFPR também separou alguns livros que devem ser lidos pelos candidatos ao vestibular da instituição:

O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques;

A falência, de Júlia Lopes de Almeida;

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Noite na taverna, de Álvares de Azevedo;

Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto;

Nove noites, de Bernardo Carvalho;

Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus;

Sagarana, de Guimarães Rosa.



UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Vai prestar o vestibular da UERJ? Então confira a lista de obras obrigatórias para o vestibular:

Anos de chumbo, de Chico Buarque;

O meu amigo pintor, de Lygia Bojunga;

Coração, cabeça e estômago, de Camilo Castelo Branco;

O menino do pijama listrado, de John Boyne.

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Confira a lista de obras obrigatórias para o vestibular da UFRGS:

A terra dos mil povos, de Kaká Werá;

Água Funda, de Ruth Guimarães

Cem anos de solidão, de Gabriel García Marquez

Um útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas

Lisístrata, de Aristófanes;

Construção (álbum), de Chico Buarque;

Várias histórias, de Joaquim Maria Machado de Assis;

A falência, de Júlia Lopes de Almeida;

Coral e outros poemas, de Sophia de Mello Breyner Andresen;

Caderno de memórias coloniais, de Isabela Figueiredo;

Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo;

Deixa o quarto como está”, de Amílcar Bettega.

Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

Os livros selecionados pela Unioeste foram:

Terra papagalli, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta;

A segunda pátria, de Miguel Sanches Neto;

Os tambores silenciosos, de Josué Guimarães;

Quarto de Desejo , de Carolina Maria de Jesus;

A mãe da mãe da sua mãe e suas filhas, de Maria José Silveira.