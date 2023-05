Príncipe Harry e Megan Markle estão sendo apontados como ‘mentirosos compulsivos comprovados’, por relatório

Príncipe Harry e Meghan têm estado em constante turbulência midiática após a perseguição de carro que alguns afirmam ter sido apenas uma farsa, e agora estão sendo chamados de ‘mentirosos compulsivos’ pelo apresentador de notícias britânico Dan Wootton.

Tanto o príncipe Harry quanto Meghan Markle estão no noticiário quase diariamente, às vezes é por causa de algo que foi dito sobre eles ou de um evento do qual participaram, como A coroação do rei Charles onde o duque de Sussex foi e partiu assim que pôde.

Meghan e Harry estão sendo chamados de mentirosos após o exagero de uma perseguição de carro

Agora eles fizeram manchetes por supostamente ‘exagerando’ a ‘perseguição de carro dos paparazzi’. De acordo com uma fonte que falou em nome de Meghan e Harry, eles se envolveram em uma perseguição de carro ‘quase catastrófica’ com paparazzi depois de participarem de um evento em Nova York na semana passada.

Segundo a fonte “Essa perseguição implacável, que durou mais de duas horas, resultou em várias quase colisões envolvendo outros motoristas na estrada, pedestres e dois policiais da polícia de Nova York..”

Conforme relatado pela edição australiana do Sky News, houve alguns ‘relatórios conflitantes’ preenchidos pelo Departamento de Polícia de Nova York que levantaram a sobrancelha de muitas pessoas, já que a perseguição foi considerada curta e não houve feridos.

“O duque e a duquesa de Sussex chegaram ao seu destino e não houve relatos de colisões, intimações, feridos ou prisões.“

O taxista diz que não se qualificaria como uma perseguição

Sukhcharn Singh dirigiu o táxi para a realeza e falou com o Washington Post dizendo que “Acho que não chamaria isso de perseguição, nunca senti que estava em perigo. Não era como uma perseguição de carro em um filme. Eles estavam quietos e pareciam assustados, mas é Nova York – é seguro.”

Enquanto isso, a cidade de Nova York Prefeito Eric Adams mencionou que ele achou difícil acreditar que uma perseguição em alta velocidade de duas horas pudesse acontecer na cidade de Nova York.