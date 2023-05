Príncipe Harry e Meghan Markle discutem acaloradamente contra agência de fotos paparazzi

Backgrid é o nome da agência de fotos que supostamente se envolveu naquela perseguição de carro com Meghan Markle e Príncipe Harry depois de uma premiação em Cidade de Nova York. Eles têm ido e vindo com acusações e respostas após o incidente que foi tomado de forma desproporcional. O porta-voz do príncipe Harry fez parecer que houve uma colisão de carro real e as pessoas se machucaram. Mas a reslidade tem saído em pedaços. Não houve feridos nesta perseguição e não havia seis carros perseguindo o casal real, eram três. Os relatórios afirmam que a perseguição de carro começou com 12 paparazzi, mas os últimos que os seguiram foram apenas quatro. O casal estava acompanhado de Doria Raglandmãe de Meghan Markle.

Depois de muito tempo nessa perseguição, os três tiveram que largar o SUV e decidiram pegar um táxi até o destino. De acordo com TMZ , Backgrid foi acusado de comportamento imprudente enquanto dirigia pelas ruas de Nova York. Além disso, os seguranças do casal real exigiram as filmagens e as fotos da perseguição de carro, mas eles não têm o direito legal de pedir isso. A agência de fotos obviamente recusou e eles não se importam em levar este caso ao tribunal. Algothouth Meghan Markle e Príncipe Harry provavelmente preferiria evitar questões legais. Outra revelação também foi feita por Page Six que poderia ter evitado completamente essa perseguição de carro.

Príncipe Harry e Meghan Markle são baratos?

Antes de fazer esta viagem para a cidade de Nova York, o príncipe Harry queria garantir que o casal ficasse no Carlyle Hotel. Este é o hotel favorito da princesa Diana para visitar na cidade de Nova York. Mas a Page Six afirma que falou com um policial da cidade de Nova York que estava lá quando tudo aconteceu na delegacia. Ele descobriu que o casal real pediu um desconto no hotel Carlyle e foi negado. Se eles tivessem simplesmente pago pela estadia como queriam, nada disso teria acontecido em primeiro lugar. Um táxi do Carlyle Hotel os teria apanhado na cerimônia de premiação e os levado de volta ao hotel em segurança.