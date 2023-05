Príncipe Harry e Meghan Markle escolheram andar na frente das câmeras antes de ‘Chase’

Fontes disseram ao NY Post … Harry e Meghan decidiram passear na frente de uma multidão de fotógrafos para tirar fotos depois de comparecerem à cerimônia de premiação na noite de terça-feira no Ziegfeld Theatre em Manhattan.

O Post observou que o casal tomou a decisão apesar de ter um dos Barack Obamaex-agentes do serviço secreto em sua equipe de segurança. Chris Sanchez é o nome do cara da segurança e ele é conhecido como o “rei das saídas dos fundos” … porque ele é muito bom em manter as celebridades sob o radar dos paparazzi.