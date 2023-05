Príncipe Harry é rebaixado para assentos baratos durante a coroação do rei Charles

O príncipe Harry não foi tratado como um príncipe na coroação de sábado … porque ele foi relegado aos assentos baratos enquanto seu irmão, William, sentou-se no centro do palco.

Harry estava sorrindo sem jeito enquanto estava sentado entre muitos espectadores três fileiras atrás de onde seu pai estava sendo coroado rei. Em contraste, seu irmão, o príncipe William, estava sentado na frente e no centro e curtindo as festividades com sua esposa, Kate, ao seu lado.

Harry, vestindo um terno preto cravejado de medalhas coloridas, também foi visto se misturando com parentes depois de chegar à igreja com as princesas Eugenie e Beatrice e seus maridos. As interações relatadas de Harry com a família pareciam estranhas com seus aparentes sorrisos e risadas falsas.