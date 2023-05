Príncipe Harry manterá seu título real por decisão da rainha Elizabeth II, diz ex-mordomo

EUSe você acompanha a realeza, deve ter ouvido falar sobre a tensão entre Rei Carlos III e Príncipe Harry e Meghan Markle. Enquanto Harry assistia à coroação de seu pai, sua esposa e filhos ficaram em Los Angeles, fazendo com que muitos especulassem que Charles tiraria Harry de seu Duque de Sussex título.

Mas, de acordo com Grant Harrold, um ex-mordomo real, o novo rei não tomará tal atitude por motivos sentimentais. “O rei Charles não retirará os títulos reais do príncipe Harry, pois isso iria contra os presentes e desejos do falecido. Rainha Elizabeth II“, ele observa. Como o título foi um presente da avó de Harry, Charles não quis tirá-lo dele.

Harrold sugere que, historicamente, reis e rainhas retirariam títulos reais por traição à coroa, o que não é o caso aqui. Ele acredita que Charles está em uma posição difícil quando se trata de Harry e que é melhor deixar os cachorros dormirem. “No momento, acho que não há uma razão real justificada para ele tirar o título de Duque de Sussex de Harry.”

No entanto, Harrold tem uma sugestão, caso Charles esteja realmente determinado a causar alguns problemas. “O que ele pode tirar facilmente é o cabelo de Harry [His Royal Highness], que originalmente foi dado aos filhos e netos do monarca. Seria bastante incomum porque ele ainda é filho do rei, mas é possível.”

Só o tempo dirá o que vai acontecer com Harry e Charles

Vale a pena notar que Harry não foi incluído no Rei Carlosrecente retrato real de, juntamente com Príncipe Andréque tem sido alvo de muita conversa sobre ter seu título de duque de York retirado devido a supostos crimes.

Quanto à tensão entre Carlos e Harry, resta saber o que acontecerá a seguir. Mas, como sugere Harrold, talvez seja melhor deixar as coisas como estão por enquanto. Afinal, como ele observa, “seria bastante incomum porque ele ainda é filho do rei, mas é possível”.