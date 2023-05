Príncipe Harry não usa vestes cerimoniais na coroação, usuários do Twitter estão furiosos

Pento Harry chegou a Londres para a coroação do rei Carlos III e saiu logo após o término porque tinha uma viagem marcada para voltar aos Estados Unidos para o aniversário de quatro anos de seu filho, o príncipe Archie. O mundo não testemunhava uma coroação no Reino Unido desde que a rainha Elizabeth II se tornou rainha antes da Segunda Guerra Mundial. Muitos momentos refrescaram a memória entre os mais velhos que testemunharam a coroação da rainha, mas a maioria de nós não tem experiência com nada disso. Como tradição, os demais membros da Família Real que são considerados núcleo precisam de trajes específicos. Todos eles usam vestes cerimoniais, pessoas como os filhos do rei ou seus irmãos.

Nós poderíamos ver Príncipe William, Princesa Kate, o príncipe Edward, a princesa Anne e até o príncipe Andrew vestindo aquelas vestes cerimoniais. Dizemos até porque o príncipe Andrew não tem mais nenhum tipo de patrocínio e ainda os usa. Considerando que a única ofensa do príncipe Harry foi deixar os deveres da família real e ele está apenas vestindo um terno. Escusado será dizer que esta decisão para ambos Príncipe Harry e Príncipe André tem recebido muitas críticas. Mesmo os simpatizantes da monarquia estão confusos sobre por que o príncipe Andrew pode usar essas vestes cerimoniais em primeiro lugar. Especialmente em meio a todos os escândalos em que esteve envolvido na última década.

Príncipe Harry foi respeitoso apesar do cenário

Embora tenhamos notado a evidente distância entre os membros da Família Real e Príncipe Harry, ele foi totalmente respeitoso e até sorriu durante todo o processo. Assim que sentiu que suas responsabilidades para com sua família foram cumpridas, ele rapidamente embarcou no próximo vôo de volta para a América. Como já informamos, o príncipe tem que voltar para sua esposa e filhos, pois seu filho mais velho completa 4 anos no dia 6 de maio. Com certeza foi surreal vê-lo vestindo algo completamente diferente de toda a família durante a cerimônia. Além disso, ele não participou do horário da varanda onde todos comemoram a coroação.