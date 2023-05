Príncipe Harry nunca se encontrou com membros seniores da família real após a coroação

Príncipe Harry estava com muita pressa para sair da cidade depois da coroação… porque não confraternizou nenhuma vez com membros importantes da família real.

De acordo com vários relatos, Harry foi ao Palácio de Buckingham depois Rei Carlos dar Rainha Camila foram ungidos no sábado na Abadia de Westminster.

Mas, o duque de Sussex permaneceu no The Palace por menos de 30 minutos para respirar do frenesi público que sua presença havia provocado, relata o The Daily Mail.

Enquanto esteve lá, Harry nunca interagiu com a realeza de alto nível, porque estava ansioso para voltar aos Estados Unidos para ficar com sua esposa e filho, disseram fontes ao The Telegraph. Ao mesmo tempo, os Royals estavam ocupados com a procissão da coroação, fornecendo-lhes cobertura para NÃO se encontrarem com Harry.